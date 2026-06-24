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Капитанът на ЦСКА 1948 с високи очаквания за новия сезон

  • 24 юни 2026 | 13:39
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Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина даде висока оценка на предсезонната подготовка на отбора и сподели, че очакванията за предстоящото българско първенство са много големи. "Червените" вече изиграха две приятелски срещи, като националът на Боливия взе участие и в двете.

В първата си контрола ЦСКА 1948 победи Егнатия с 3:2, а през изминалия уикенд последва нов успех - с 4:1 над Дрита, като Медина отново беше на терена и демонстрира лидерските си качества в състава.

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ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "червените" бележат от 40 метра и с петички

"Провеждаме една много позитивна предсезонна подготовка. Това бяха две важни приятелски срещи, които ни позволиха да изпробваме отбора, да навлезем в игрови ритъм и да подобрим разбирателството помежду си", заяви играчът пред avassessoria.com.br.

Новият сезон наближава, а с него и големите очаквания. ЦСКА 1948 се стреми към по-високи цели в родния шампионат, а Медина изтъква атмосферата в отбора като един от ключовите фактори за успех.

ЦСКА 1948 удари шампиона на Албания
ЦСКА 1948 удари шампиона на Албания

"Групата е много талантлива. Имаме всичко необходимо, за да направим страхотен сезон. Клубът иска да се цели още по-високо и вярвам, че сме на прав път с тази интензивна работа, която вършим. Очакванията за първенството са много добри", допълни той.

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