Капитанът на ЦСКА 1948 с високи очаквания за новия сезон

Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина даде висока оценка на предсезонната подготовка на отбора и сподели, че очакванията за предстоящото българско първенство са много големи. "Червените" вече изиграха две приятелски срещи, като националът на Боливия взе участие и в двете.

В първата си контрола ЦСКА 1948 победи Егнатия с 3:2, а през изминалия уикенд последва нов успех - с 4:1 над Дрита, като Медина отново беше на терена и демонстрира лидерските си качества в състава.

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"Провеждаме една много позитивна предсезонна подготовка. Това бяха две важни приятелски срещи, които ни позволиха да изпробваме отбора, да навлезем в игрови ритъм и да подобрим разбирателството помежду си", заяви играчът пред avassessoria.com.br.

Новият сезон наближава, а с него и големите очаквания. ЦСКА 1948 се стреми към по-високи цели в родния шампионат, а Медина изтъква атмосферата в отбора като един от ключовите фактори за успех.

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"Групата е много талантлива. Имаме всичко необходимо, за да направим страхотен сезон. Клубът иска да се цели още по-високо и вярвам, че сме на прав път с тази интензивна работа, която вършим. Очакванията за първенството са много добри", допълни той.

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