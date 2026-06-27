Найденов и Коща потеглиха за Словения

Финансовият шеф на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов и спортният директор на клуба Емил Костадинов заминаха за Словения тази сутрин, разбра Sportal.bg. С тях е и привърженикът на "червените" от Бистрица Теодор Александров - Гардероба. Тримата отиват в бившата югославска република за контролата на тима на Александър Александров срещу Партизан на Саша Илич.

Капитанът на ЦСКА 1948 с високи очаквания за новия сезон

Мачът е насрочен за понеделник (29 юли). На словенска земя ЦСКА 1948 ще изиграе още три проверки - срещу Марибор, Вараждин и Железничар (Панчево). Дотук футболистите на Алвеша спечелиха срещу шампиона на Албания Егнатия с 3:2 и този на Косово Дрита с 4:1, като тези срещи се проведоха в Банско.

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