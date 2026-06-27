Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов и Коща потеглиха за Словения

Найденов и Коща потеглиха за Словения

  • 27 юни 2026 | 09:32
  • 1312
  • 0

Финансовият шеф на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов и спортният директор на клуба Емил Костадинов заминаха за Словения тази сутрин, разбра Sportal.bg. С тях е и привърженикът на "червените" от Бистрица Теодор Александров - Гардероба. Тримата отиват в бившата югославска република за контролата на тима на Александър Александров срещу Партизан на Саша Илич.

Капитанът на ЦСКА 1948 с високи очаквания за новия сезон
Капитанът на ЦСКА 1948 с високи очаквания за новия сезон

Мачът е насрочен за понеделник (29 юли). На словенска земя ЦСКА 1948 ще изиграе още три проверки - срещу Марибор, Вараждин и Железничар (Панчево). Дотук футболистите на Алвеша спечелиха срещу шампиона на Албания Егнатия с 3:2 и този на Косово Дрита с 4:1, като тези срещи се проведоха в Банско.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец отнесе Етър в шоу с 11 гола

Лудогорец отнесе Етър в шоу с 11 гола

  • 26 юни 2026 | 21:00
  • 24198
  • 44
Любо Пенев тръгна с победа начело на Локо (София)

Любо Пенев тръгна с победа начело на Локо (София)

  • 26 юни 2026 | 20:15
  • 14685
  • 9
Левскарите продължават да купуват фланелки и абонаментни карти

Левскарите продължават да купуват фланелки и абонаментни карти

  • 26 юни 2026 | 18:28
  • 10855
  • 80
Желко Копич е отказал оферта от кипърския Анортозис

Желко Копич е отказал оферта от кипърския Анортозис

  • 26 юни 2026 | 17:42
  • 1166
  • 1
Сенси похвали Христо Янев и заяви: За мен е чест да съм №8 в ЦСКА

Сенси похвали Христо Янев и заяви: За мен е чест да съм №8 в ЦСКА

  • 26 юни 2026 | 17:41
  • 13616
  • 73
Треньорът на вратарите остава в Берое, заралии представиха новия си домакин

Треньорът на вратарите остава в Берое, заралии представиха новия си домакин

  • 26 юни 2026 | 17:33
  • 2325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

  • 27 юни 2026 | 05:01
  • 36921
  • 50
Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

  • 27 юни 2026 | 07:58
  • 18938
  • 7
Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

  • 27 юни 2026 | 08:04
  • 22485
  • 19
Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

  • 27 юни 2026 | 05:02
  • 30357
  • 12
Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

  • 26 юни 2026 | 23:59
  • 50045
  • 126
Сенегал даде сериозна заявка за 1/16-финалите с бой по десетима от Ирак

Сенегал даде сериозна заявка за 1/16-финалите с бой по десетима от Ирак

  • 27 юни 2026 | 00:05
  • 19679
  • 2