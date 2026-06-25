Бивш футболист на ЦСКА 1948 ще играе в турската Първа лига

Бившата звезда на ЦСКА 1948 Педриньо подписа с турския Батман Петролспор. 29-годишният бразилец преминава в новака в Първа лига със свободен трансфер.

Бивш футболист на ЦСКА 1948 прекрати договора си с Коняспор

Офанзивният футболист за последно беше част от Коняспор, но разтрогна договора си с клуба през март. Педриньо премина в ЦСКА 1948 в началото на 2023 година от Волта Редонда. През лятото на 2024 той беше продаден на Коняспор. През зимата се заговори, че офанзивният халф може да се завърне при "червените", но до такъв трансфер не се стигна.

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