  1. Sportal.bg
  2. ДР Конго
  Йоан Уиса се завръща в националния отбор

  12 март 2026 | 15:17
Нападателят на ДР Конго Йоан Уиса се завръща в състава за плейофите на Световното първенство този месец, след като пропусна финалите за Купата на африканските нации в началото на годината, съобщава "Ройтерс".

Нападателят на Нюкасъл Юнайтед получи контузия на коляното, играейки за страната си срещу Сенегал в квалификации за Световното първенство в началото на септември, като се завърна в игра едва през декември и не попадна в състава за Купата на нациите през декември и януари.

Конгоанците бяха елиминирани на осминафиналите на турнира в Мароко. Сега те имат шанс да станат десетата африканска държава на Световното първенство в Канада, Мексико и САЩ, което започва през юни. Отборът ще срещне в междуконфедерационните плейофи на 31 март в Гуадалахара, Мексико, победителя от двубоя между Ямайка и Нова Каледония, които играят пет дни по-рано. Победителят от мача на 31 март се класира за Световното първенство и ще бъде в Група "K" с отборите на Колумбия, Португалия и Узбекистан.

Селекционерът на ДР Конго Себастиан Десабре определи 26 играчи за плейофите, като защитникът Дилън Батубинсика от гръцкия Лариса и десният бек на Уотфорд Джереми Нгакия също се завръщат. Халфът на Елче Грейди Диангана, който е бил младежки национал на Англия до 21 години, също е включен в списъка.

Снимки: Gettyimages

