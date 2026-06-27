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Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

  • 27 юни 2026 | 13:48
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Победата на Испания над Уругвай с 1:0 може да се окаже горчиво-сладка, тъй като тимът най-вероятно няма да може да разчита на двама от атакуващите си играчи до края на Мондиал 2026 заради контузии след снощния мач. Става въпрос за крилата Нико Уилямс и Йереми Пино, които се появиха като резерви, но са получили травми, съобщават световните медии.

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Уилямс, който се появи в 76-ата минута на мястото на Ламин Ямал, е получил мускулни болки. Ако медицинските му прегледи потвърдят опасенията за контузия, то по всяка вероятност звездата на Атлетик Билбао няма да успее да се възстанови навреме за оставащите мачове на Испания от Световно първенство. При Пино, който замени голмайстора в мача Алекс Баена в 66-ата минута, положението е още по-сериозно. Предполага се, че той е завършил мача с фрактура на ключицата. Ако диагнозата се потвърди след медицинските тестове, играчът на Кристъл Палас със сигурност ще бъде аут до края на турнира в Северна Америка.

Това още повече влошава ситуацията на Луис де ла Фуенте по двата фланга, тъй като звездата Ламин Ямал не е играл цял мач от средата на април насам заради скорошната си контузия, а Виктор Муньос също лекува травма в момента.

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Снимки: Gettyimages

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