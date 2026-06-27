Станаха ясни контузиите на Уилямс и Пино, има шанс за двамата да играят отново

Испанските нападатели Йереми Пино и Нико Уилямс са преминали медицински прегледи след победата с 1:0 над Уругвай в третия кръг от група “H” на Мондиал 2026, като резултатите са били по-добри от очакваното, твърди изданието Mundo Deportivo.

🇪🇸 OFICIAL | Parte médico de la @SEFutbol sobre Nico Williams y Yeremy Pino



🤕 "Yeremy Pino sufre un esguince de clavícula, no se ha diagnosticado rotura"



🦵 "Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho"



⚠️ "Ambas lesiones son de grado moderado y su… pic.twitter.com/Zvda748uWB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 27, 2026

Рентгеновото изследване на Пино е изключило фрактура, а играчът е получил изкълчване на акромиоклавикуларната става на рамото. Уилямс пък е бил диагностициран с контузия на адукторния мускул на десния крак.

В началото на деня излезе информация, че Световното официално за двамата футболисти най-вероятно е приключило, но сега се появиха надежди, че те биха могли да вземат участие в нови срещи, ако “Ла Фурия” стигне по-напредналите етапи на шампионата на планетата.

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