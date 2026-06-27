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  3. Станаха ясни контузиите на Уилямс и Пино, има шанс за двамата да играят отново

Станаха ясни контузиите на Уилямс и Пино, има шанс за двамата да играят отново

  • 27 юни 2026 | 22:47
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Станаха ясни контузиите на Уилямс и Пино, има шанс за двамата да играят отново

Испанските нападатели Йереми Пино и Нико Уилямс са преминали медицински прегледи след победата с 1:0 над Уругвай в третия кръг от група “H” на Мондиал 2026, като резултатите са били по-добри от очакваното, твърди изданието Mundo Deportivo.

Рентгеновото изследване на Пино е изключило фрактура, а играчът е получил изкълчване на акромиоклавикуларната става на рамото. Уилямс пък е бил диагностициран с контузия на адукторния мускул на десния крак.

В началото на деня излезе информация, че Световното официално за двамата футболисти най-вероятно е приключило, но сега се появиха надежди, че те биха могли да вземат участие в нови срещи, ако “Ла Фурия” стигне по-напредналите етапи на шампионата на планетата.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в bnt.sportal.bg.

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