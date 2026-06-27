Генчев: Лидерските качества на Георги Миланов са много важни

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори след победата на тима с 2:0 над Балкани в контролна среща, която се проведе на "Колежа".

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"Много съм доволен, че имаме само един контузен футболист. Другите играчи провеждат нормално подготовка. Тези три победи в контролите ще ни дадат самочувствие. Има обаче още доста неща, които трябва да изчистим и да се синхронизираме добре. Има голяма конкуренция в отбора. Конкуренцията ражда качество. Тези ротации, които ще можем да правим, няма да дадат отражение на качеството на игра.



Лидерските качества на Георги Миланов са много важни. Той е много важен с опита и качествата, които има. Кариерата му е доста сериозна. Надявам се час по-скоро да представим нов централен нападател, защото всеки един играчи има нужда от адаптация.



Аржентина и Франция са моите фаворити за световното първенство по футбол", заяви Генчев.

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