Филипов с равносметка и обещания за Ботев, изброи своите и на клуба успехи

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов публикува дълга равносметка за свършеното от него и клуба през последните 12 месеца. Той изброи успехите на "канарчетата" и даде обящание, че през следващата година по-малко ще се говори и повече ще се работи.

Ето какво написа благодетелят на "канарчетата":



"ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ КЪМ БОТЕВИСТКАТА ОБЩНОСТ

Уважаеми ботевисти,

Измина една година от деня, в който аз и моят екип поехме отговорността за съдбата на Ботев Пловдив в един от най-тежките моменти в историята на клуба.

Преди дванадесет месеца много хора не вярваха, че Ботев ще успее да премине през бурята. Мнозина предричаха тежки времена, спортен провал и дори поставяха под съмнение бъдещето на клуба. Но има едно нещо, което никога не може да бъде отнето от Ботев Пловдив - неговият дух. Духът на клуба, създаден от поколения ботевисти, които повече от век доказват, че Ботев никога не се предава.

Когато поехме клуба, заварихме тежко наследство - финансови затруднения, организационни проблеми, ограничен спортно-технически ресурс и множество неизвестни. Вместо да търсим оправдания, избрахме работа. Вместо да сочим виновни, поехме отговорност. Вместо обещания, дадохме резултати.

Днес, една година по-късно, можем да кажем с високо вдигната глава, че изпълнихме най-важната си задача - Ботев Пловдив остана там, където принадлежи - в елита на българския футбол.

Това не беше просто спортна цел. Това беше битка за честта, достойнството и бъдещето на клуба. Битка, която водихме заедно с вас - хората по трибуните, хората в града, хората, за които Ботев не е просто футболен клуб, а част от живота им.

През тази година не само съхранихме клуба. Поставихме основите на неговото възстановяване и развитие.

Инвестирахме в стадион „Христо Ботев“, който днес е гордост не само за нашия клуб, но и за българския футбол. Поддържахме терен, който заслужено е сред най-добрите в страната. Националният отбор на България отново избра нашия дом за своите срещи. В Пловдив се завърнаха младежките национални гарнитури, а за първи път бяхме домакини и на престижен международен турнир с участието на национални отбори.

Инвестирахме сериозно и в клубната база. Изградихме осветление на тренировъчните терени, подобрихме условията за подготовка и поддръжката на игрищата. Защото сме убедени, че големите успехи започват със здрава основа и професионална среда за работа.

Успяхме и да върнем втория отбор на Ботев Пловдив - една от най-важните стъпки за бъдещето на клуба. Това дава възможност на нашите най-перспективни юноши да направят плавния преход от детско-юношеския към мъжкия футбол, което е от изключително значение за тяхното развитие. Вторият отбор е естественият мост между школата и представителния тим и създава условия талантливите момчета на Ботев да се развиват в клубна среда, следвайки философията и ценностите на клуба. Вярваме, че именно чрез този модел ще изградим следващото поколение футболисти, които да защитават жълто-черната фланелка и да носят радост на ботевистката общност.

През тази година положихме усилия и за възстановяване на клубната идентичност. Направихме важна крачка към завръщането на традиционните жълто-черни тренировъчни екипи, създадохме инициативата „Ботев марш“ на 2 юни и продължихме да развиваме каузата „Ръка за ръка с Ботев“. Защото вярваме, че историята, традициите и ценностите са най-голямото богатство на този клуб.

Особено важна за нас беше връзката с хората, които са градили величието на Ботев през годините. Подадохме ръка на ветераните и славните ботевисти, които днес отново са част от ежедневието на клуба. Техният опит, авторитет и любов към Ботев са безценни.

Но Ботев никога не е бил само футбол. Ботев е кауза. През изминалата година реализирахме редица благотворителни инициативи - Коледен базар на „Колежа“, кампании за подпомагане на нуждаещи се семейства, дарения на хранителни продукти и инициативата „Жълто-черен Великден за Пловдив“. За нас е важно клубът да бъде полезен на обществото и да бъде до хората не само в радостните, но и в трудните моменти.

Искам специално да благодаря и на всички наши рекламодатели, спонсори и бизнес партньори. В една изключително трудна година те показаха доверие, лоялност и подкрепа към Ботев Пловдив. Благодарение на тях успяхме да осигурим стабилност, да изпълняваме ангажиментите си и да продължим да развиваме клуба въпреки всички предизвикателства. Тяхната помощ беше не просто финансова подкрепа, а доказателство, че Ботев Пловдив остава кауза, зад която застават сериозни и отговорни компании. От името на клуба и на цялата ботевистка общност им благодаря за доверието и подкрепата.

Искам да благодаря и на всички служители, треньори, футболисти и хора в клуба, които ежедневно работиха за Ботев. Много от тях останаха далеч от прожекторите, но техният труд беше в основата на всичко постигнато през тази година.

Най-голямата ми благодарност обаче е към вас - ботевистите. Към тези, които бяха на трибуните във всеки момент. Към тези, които подкрепяха отбора дори когато беше трудно. Към тези, които не загубиха вяра. Към тези, които поставиха интересите на Ботев над всичко останало.

Вашата подкрепа ни даваше сили всеки ден да продължаваме напред. Разбира се, никой не трябва да се заблуждава – работата тепърва предстои. Изминалата година беше година на стабилизация.

Следващата трябва да бъде година на развитие. Година, в която ще продължим да укрепваме финансово клуба. Година, в която ще инвестираме още повече в детско-юношеската школа. Година, в която ще изграждаме по-силен и по-конкурентен отбор. Година, в която ще върнем Ботев Пловдив там, където неговата история, традиции и привърженици заслужават да бъде – сред водещите клубове в България.

Затова през следващата година ще говорим по-малко и ще работим повече. Ще оставим действията да говорят вместо нас. Ще оставим резултатите да бъдат нашият отговор. Защото Ботев никога не е бил силен заради един човек.

Ботев е силен, когато е единен. Ботев е силен, когато ботевистите стоят рамо до рамо. Ботев е силен, когато всички заедно гледаме в една посока. Убеден съм, че най-добрите дни за нашия клуб тепърва предстоят.

Благодаря ви за доверието. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви, че пазите жив духа на Ботев Пловдив.

Нека продължим заедно.

САМО БОТЕВ!

Илиян Филипов, ПФК Ботев Пловдив".

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