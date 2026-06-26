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Желко Копич е отказал оферта от кипърския Анортозис

  • 26 юни 2026 | 17:42
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Желко Копич е отказал оферта от кипърския Анортозис

Бившият старши треньор на Ботев (Пловдив) Желко Копич няма да бъде треньор на кипърския Анортозис (Фамагуста), след като финансовото предложение е било доста под очакванията, пише вестник fanatik.ro.

Свободен от договор след две години и половина, прекарани на треньорската скамейка на Динамо (Букурещ), Желко Копич получи предложение да отиде в Кипър, където е добре познат.

Той се е срещнал с представители на Анортозис, но срещата завършила злополучно. Според информация, получена от румънската медия, специалистът е получил предложение за 20 000 евро на месец, но от тази сума ще трябва да раздели с щаба си. Копич е бил изключително разочарован от получената оферта и по този начин всичко се провалило.

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