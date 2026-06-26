Прокуратурата отказа да разследва скандала между Ботев (Пд) и Славия

Районната прокуратура в Пловдив е отказала да образува досъдебно производство по скандала с твърденията за опит за уреждане на мача Славия – Ботев (Пловдив) от миналия сезон. През есента гръмна голям скандал, след като босът на "белите" Венцеслав Стефанов заяви, че е имало опит да бъдат "пробити" негови играчи под давлението на финансовия благодетел на жълто-черните Илиян Филипов.

Решението е постановено на 10 юни 2026 г., след като на 11 май в Районна прокуратура – Пловдив, са постъпили материалите от проверка на Главна дирекция "Национална полиция". Тя е била по повод публикации в електронни медии за евентуално престъпление по чл. 307б и/или чл. 307в от Наказателния кодекс – текстовете, свързани с престъпления против спорта.

Според колегите от "Трафик Нюз" полицията е проверявала двама бивши играчи на Ботев. Въпреки това обаче има отказ за досъдебно производство. Мотивът – липса на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.

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