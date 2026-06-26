Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Прокуратурата отказа да разследва скандала между Ботев (Пд) и Славия

Прокуратурата отказа да разследва скандала между Ботев (Пд) и Славия

  • 26 юни 2026 | 15:50
  • 1544
  • 2
Прокуратурата отказа да разследва скандала между Ботев (Пд) и Славия

Районната прокуратура в Пловдив е отказала да образува досъдебно производство по скандала с твърденията за опит за уреждане на мача СлавияБотев (Пловдив) от миналия сезон. През есента гръмна голям скандал, след като босът на "белите" Венцеслав Стефанов заяви, че е имало опит да бъдат "пробити" негови играчи под давлението на финансовия благодетел на жълто-черните Илиян Филипов.

Решението е постановено на 10 юни 2026 г., след като на 11 май в Районна прокуратура – Пловдив, са постъпили материалите от проверка на Главна дирекция "Национална полиция". Тя е била по повод публикации в електронни медии за евентуално престъпление по чл. 307б и/или чл. 307в от Наказателния кодекс – текстовете, свързани с престъпления против спорта.

Според колегите от "Трафик Нюз" полицията е проверявала двама бивши играчи на Ботев. Въпреки това обаче има отказ за досъдебно производство. Мотивът – липса на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 18916
  • 9
Спартак (Плевен) се раздели с трима

Спартак (Плевен) се раздели с трима

  • 26 юни 2026 | 11:02
  • 1564
  • 1
Трансферна цел на Левски не започна подготовка с Динамо

Трансферна цел на Левски не започна подготовка с Динамо

  • 26 юни 2026 | 10:43
  • 12039
  • 14
Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило

Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило

  • 26 юни 2026 | 10:00
  • 2278
  • 1
Левски не се е отказал от нападател

Левски не се е отказал от нападател

  • 26 юни 2026 | 09:46
  • 4502
  • 2
Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

  • 26 юни 2026 | 09:30
  • 2899
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

  • 26 юни 2026 | 16:19
  • 5354
  • 7
С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 18916
  • 9
Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

  • 26 юни 2026 | 12:55
  • 9479
  • 11
32 години чакахме победата преди 32 години

32 години чакахме победата преди 32 години

  • 26 юни 2026 | 14:35
  • 4350
  • 24
Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

  • 26 юни 2026 | 14:40
  • 9785
  • 29
Испания няма право на грешка срещу Уругвай, защото Аржентина чака зад ъгъла

Испания няма право на грешка срещу Уругвай, защото Аржентина чака зад ъгъла

  • 26 юни 2026 | 13:32
  • 3511
  • 1