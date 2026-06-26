Ботев (Пловдив) и Арда се изправят един срещу друг в предсезонна проверка

Ботев (Пловдив) излиза за своята втора предсезонна контрола. Днес на футболния комплекс „Никола Щерев – Старика“ в „Коматево“, „канарчетата“ посрещат Арда, като това ще е първа контрола за тима от Кърджали. Срещата стартира в 10:00 часа и ще бъде предавана на живо в Sportal.bg.

Пловдивчани спечелиха първата си среща с 4:0 срещу Спартак (Плевен), като двубоят отново беше игран на „Коматево“.

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Отборът на Ботев продължава да бъде активен на трансферния пазар, като до момента обявиха четири нови попълнения – Богдан Костов, Асен Чандъров, Владимир Мендеш, Тимоти Ауани, Георги Миланов и Димитър Тонев. В тима има и няколко футболисти, които карат проби.

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Тимът на Арда също е доста активен на трансферния пазар. Новите играчи са Виктор Попов, Адама Траоре, Симеон Василев, Янко Георгиев, Преслав Бачев. Няколко състезателя пък напуснаха отборът от Кърджали.

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Ботев (Пловдив) стартира първенството с мач срещу Локомотив (София), а Арда с двубой срещу Септември.

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