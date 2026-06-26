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  3. Ботев (Пловдив) и Арда се изправят един срещу друг в предсезонна проверка

Ботев (Пловдив) и Арда се изправят един срещу друг в предсезонна проверка

  • 26 юни 2026 | 07:00
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Ботев (Пловдив) излиза за своята втора предсезонна контрола. Днес на футболния комплекс „Никола Щерев – Старика“ в „Коматево“, „канарчетата“ посрещат Арда, като това ще е първа контрола за тима от Кърджали. Срещата стартира в 10:00 часа и ще бъде предавана на живо в Sportal.bg.

Пловдивчани спечелиха първата си среща с 4:0 срещу Спартак (Плевен), като двубоят отново беше игран на „Коматево“.

Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола
Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

Отборът на Ботев продължава да бъде активен на трансферния пазар, като до момента обявиха четири нови попълнения – Богдан Костов, Асен Чандъров, Владимир Мендеш, Тимоти Ауани, Георги Миланов и Димитър Тонев. В тима има и няколко футболисти, които карат проби.

Официално: Георги Миланов е футболист на Ботев (Пловдив)
Официално: Георги Миланов е футболист на Ботев (Пловдив)

Тимът на Арда също е доста активен на трансферния пазар. Новите играчи са Виктор Попов, Адама Траоре, Симеон Василев, Янко Георгиев, Преслав Бачев. Няколко състезателя пък напуснаха отборът от Кърджали.

Арда обяви трима нови, важни играчи се разделят с клуба
Арда обяви трима нови, важни играчи се разделят с клуба

Ботев (Пловдив) стартира първенството с мач срещу Локомотив (София), а Арда с двубой срещу Септември.

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