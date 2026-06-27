11-те на Ботев (Пд) и Балкани

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Балкани, които излизат в контрола от 20:00 часа на "Колежа".

Тя ще бъде излъчена на живо в Sportal.bg.

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - БАЛКАНИ

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 7. Илиев, 10. Чандъров, 14. Алгара, 20. Ауани, 27. Хейн, 30. Маскоте, 66. Меоти, 87. Петров, 88. Уилямс, 90. Калу

БАЛКАНИ: 25. Голубович, 3. Досо, 4. Халили, 6. Вокри, 7. Толаж, 10. Джовани, 18. Клинаку, 20. Кус, 21. Делиу, 28. Батарело, 29. Диене

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