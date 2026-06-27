Ландо Норис: Нямаме притеснения за надеждността на колата ни

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис остана шести в квалификацията за Гран При на Австрия, но даде да се разбере, че това е крачка напред за Макларън.

„Това беше добра квалификация за нас – обясни британецът. – Шесто и седмо място за мен и Оскар Пиастри, не са позициите, на които искаме да бъдем, но обиколките ни бяха близки и това е реалното ни класиране.

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„Днес успяхме да извадим много от представянето на колата ни на бял свят.

„Нямаме притеснения за надеждността, знаем, че сме близо до лидерите, но и също така, че не сме толкова бързи колкото са колите пред нас. И в Барселона не бяхме толкова бързи, колкото тях, но аз пилотирах по-добре.

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„В Австрия състезанието е дълго и могат да се случат много неща.“

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Снимки: Gettyimages