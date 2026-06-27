Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Балкани (Косово)
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън: Ферари може да спечели със стратегия

Хамилтън: Ферари може да спечели със стратегия

  • 27 юни 2026 | 20:41
  • 322
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън коментира какви са шансовете на Ферари в битката за победата в Гран При на Австрия утре.

„Дали можем да се борим за победата – запита се Люис на срещата с медиите днес. – Като състезателно темпо – не, Мерцедес са много бързи. Но може би със стратегия, има възможност да спечелим.

Джордж Ръсел спечели по изключително спорен начин квалификацията в Австрия
Джордж Ръсел спечели по изключително спорен начин квалификацията в Австрия

„Мисля, че победата тук ще е трудна, затова трябва да вземем максимално много точки за тима и да се опитаме да задържим другата кола на Мерцедес зад нас.

„Ако успеем да победим и двете коли на Марцедес, това вече ще е мега.

Леклер: Класирането ни е приятна изненада
Леклер: Класирането ни е приятна изненада

„До момента този уикенд се справяме страхотно. Вчера бяхме доста по-назад и не успяхме много да разберем защо стана така, но промените по колата дадоха резултат и съкратихме разликата.

„Надявам се, че ще участваме в битката за победата, не само тук.“

Верстапен обясни защо катастрофира в квалификацията
Верстапен обясни защо катастрофира в квалификацията
 Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Раул Фернандес: Знаех, че Ай ще е много бърз в края, бях на лимита

Раул Фернандес: Знаех, че Ай ще е много бърз в края, бях на лимита

  • 27 юни 2026 | 17:11
  • 394
  • 0
Ай Огура: Знаем какво да подобрим за утре

Ай Огура: Знаем какво да подобрим за утре

  • 27 юни 2026 | 17:06
  • 445
  • 0
Фабио Ди Джанантонио: Знаем, че Априлия са много бързи тук

Фабио Ди Джанантонио: Знаем, че Априлия са много бързи тук

  • 27 юни 2026 | 16:58
  • 902
  • 0
ФИА иска да върне и дозареждането с гориво във Формула 1

ФИА иска да върне и дозареждането с гориво във Формула 1

  • 27 юни 2026 | 16:46
  • 1317
  • 1
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Ассен"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Ассен"

  • 27 юни 2026 | 16:43
  • 611
  • 0
Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“

Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“

  • 27 юни 2026 | 16:34
  • 3309
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 20:11
  • 64988
  • 127
Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

  • 27 юни 2026 | 20:27
  • 42612
  • 125
Гледайте пряко тук: Ботев (Пд) 2:0 Балкани, Наумов хвана дузпа

Гледайте пряко тук: Ботев (Пд) 2:0 Балкани, Наумов хвана дузпа

  • 27 юни 2026 | 21:02
  • 16093
  • 2
Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

  • 27 юни 2026 | 20:49
  • 2189
  • 3
Наказание на Рафа Камара вкара Никола Цолов в точките в Австрия

Наказание на Рафа Камара вкара Никола Цолов в точките в Австрия

  • 27 юни 2026 | 18:29
  • 17683
  • 5
Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

  • 27 юни 2026 | 13:48
  • 17061
  • 13