Хамилтън: Ферари може да спечели със стратегия

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън коментира какви са шансовете на Ферари в битката за победата в Гран При на Австрия утре.

„Дали можем да се борим за победата – запита се Люис на срещата с медиите днес. – Като състезателно темпо – не, Мерцедес са много бързи. Но може би със стратегия, има възможност да спечелим.

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„Мисля, че победата тук ще е трудна, затова трябва да вземем максимално много точки за тима и да се опитаме да задържим другата кола на Мерцедес зад нас.

„Ако успеем да победим и двете коли на Марцедес, това вече ще е мега.

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„До момента този уикенд се справяме страхотно. Вчера бяхме доста по-назад и не успяхме много да разберем защо стана така, но промените по колата дадоха резултат и съкратихме разликата.

„Надявам се, че ще участваме в битката за победата, не само тук.“

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Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Imago