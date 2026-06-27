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Леклер: Класирането ни е приятна изненада

  • 27 юни 2026 | 20:06
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Шарл Леклер призна, че е „приятно изненадан“ от второто си място в квалификацията за Гран При на Австрия днес.

„Сравнително доволен съм от днес – обясни пилотът на Ферари. – Последните няколко състезателни уикенда бяха трудни, така че сега искам един чист уикенд и се надявах на чиста квалификация, за да започнем добре утре състезанието.

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„Второто място на старта е добро. Тимът ни работи изключително усилено, за да получим новите неща по колата в Барселона, нови неща и за този уикенд и всичко това вече дава резултат.

„Ако трябва да съм напълно честен, не мислех, че ще стигна до първа редица, но е приятна изненада, че сме толкова напред в класирането.“

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