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  3. Якин: Най-важното е, че си свършихме работата

Якин: Най-важното е, че си свършихме работата

  • 25 юни 2026 | 02:22
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Селекционерът на Швейцария Мурат Якин изрази огромно задоволство от спечелването на първото място в група "В" на Световното първенство, но призна, че победата с 2:1 над домакина Канада е дошла след изключителни мъки. Той се изказа ласкаво за съперника, който се бори до последно да стигне поне до точката.

„Изключително впечатлен съм от неистовите усилия, които Канада положи на терена в този мач. Това е един наистина брилянтен отбор – футболистите им са изключително бързи, агресивни и опасни при всяка контраатака. Трябваше да направим някои много важни тактически корекции на полувремето в съблекалнята, които в крайна сметка ни позволиха да реализираме този бърз гол веднага след подновяването на играта през втората част", заяви Якин.

"Атмосферата тук, във Ванкувър, беше просто невероятна и за нас беше истинско изпитание да играем пред тази публика. За швейцарския тим най-важното е, че си свършихме работата по най-добрия начин, спечелихме трите точки и си гарантирахме първото място в тази тежка група“, допълни босът.

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Снимки: Gettyimages

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