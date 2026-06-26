Изключителен ръст на интереса към националите на Канада

Третият мач на националния отбор на Канада от груповата фаза на Световното първенство срещу Швейцария, завършил с поражение 1:2, е гледан от 10,1 милиона канадци, информира TSN. В сравнение с Мондиал 2022 в Катар аудиторията на срещите от груповата фаза на канадския тим е нараснала с 98%.

В Канада турнирът се излъчва по четири телевизионни канала и една стрийминг платформа. Ръстът на аудиторията на стрийминг платформата е достигнал 200%.

Общо 25 милиона зрители вече са гледали мачовете на канадска земя от груповата фаза на Мондиал 2026, което представлява 61% от населението на страната. В Канада мачовете се провеждат във Ванкувър и Торонто, допълва БТА.

Канадските футболисти се класираха за 1/16-финалите, където ще се изправят срещу отбора на Република Южна Африка.

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