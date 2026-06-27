Ще се отдадат ли на сметките Алжир и Австрия?

Алжир и Австрия се изправят един срещу друг в последен мач за двата отбора от група "J", който ще се играе в Канзас Сити от 05:00 сутринта българско време. Двата отбора имат по три точки, след като спечелиха срещу аутсайдера Йордания и загубиха от Аржентина, като в момента тимът на Ралф Рангник заема втората позиция заради по-добрата си голова разлика.

По времето, когато срещата започва, двата тима със сигурност ще знаят развитието във всички останали групи. Простите сметки показват, че равенство със сигурност ще свърши работа и на двата отбора - Австрия ще запази второто си място в групата, a Алжир със сигурност ще попадне сред осемте най-добри трети отбора. Важна подробност също е, че останалият втори ще срещне европейския шампион Испания, докато третият най-вероятно ще играе срещу Швейцария.

Любопитното е, че именно двата отбора са замесени в един от най-големите скандали в историята на Мондиалите. Той се случва на световното през 1982 г. и става известен като „Срамът от Хихон“. Тогава в последния си мач от групата Западна Германия побеждава Австрия с 1:0 – резултат, който класира и двата тима за сметка на Алжир. Преди това австрийците побеждават африканския тим с 2:0, който пък хвърля голямата сензация и печели срещу ФРГ с 2:1. Оттогава и ФИФА приема правилото, че последните срещи между отбори в една и съща група трябва да се играят едновременно. Ралф Рангник обаче побърза да охлади страстите, заявявайки, че никой от сегашните играчи не е бил роден тогава и историята няма да влияе на терена.

Алжир влиза в мача след трудна победа с 2:1 над Йордания и тежко поражение от Аржентина с 0:3. Въпреки това, „пустинните лисици“ показаха добра форма в подготвителните мачове, побеждавайки Нидерландия и Боливия. Австрия има подобен актив в групата – победа над Йордания (3:1) и загуба от Меси и компания (0:2), но преди това бе в серия от четири поредни победи. Вундертимът за последно достигна елиминационната фаза на Мондиал през далечната 1954 г., когато завърши на трето място. Макар повторение на този успех да изглежда трудно постижимо, място в осминафиналите изглежда напълно възможно за отбор, спечелил десет от последните си 13 срещи (1 равенство, 2 загуби).

Селекционерът на Алжир Владимир Петкович има поводи за притеснение около състоянието на Мохамед Амура, който е под въпрос заради мускулен проблем. Австрия пък ще бъде без един от най-креативните си играчи – Кристоф Баумгартнер, който отпадна от турнира още преди неговото начало поради контузия на бедрото.

Единственият предишен двубой между двата отбора е вече споменатата среща, завършила 2:0 за Австрия на Мондиал 1982. Това е и последният път, в който австрийците запазват суха мрежа на турнира.

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