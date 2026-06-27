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Няма да играем за загуба, за да избегнем Испания, увери Рангник

  • 27 юни 2026 | 12:24
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Селекционерът на Австрия Ралф Рангник заяви, че единствената цел на тима е да победи Алжир и да стигне до елиминационната фаза на Световното първенство, отхвърляйки предположенията, че избягването на победа би могло да осигури по-благоприятен път.

Финалният мач от Група „J“, който трябва да се играе тази нощ, породи необичаен интригуващ момент, тъй като 2-ият в класирането може да се изправи срещу европейския шампион Испания на осминафиналите, докато третият вероятно ще играе с по-малко сериозен съперник. Рангник обаче бързо прекрати дискусията в петък, когато беше попитан дали Австрия може би предпочита да загуби в събота.

Ще загуби ли Австрия нарочно, за да избегне Испания?
Ще загуби ли Австрия нарочно, за да избегне Испания?

„Не, определено не, следващия въпрос. Ще видим утре след мача кой отбор ще получим, но в крайна сметка искаме да се съсредоточим върху нас. Искаме да спечелим мача. Искаме да минем в елиминационната фаза и поради тази причина за мене няма кой знае какво значение срещу кого ще се изправим“, увери той.

Но мачът между тези две страни неизбежно съживи един вече много далечен спомен – от 1982 година – печално известният мач на Австрия срещу Западна Германия на стадиона в Хихон. Тогава отборите се сговориха да завършат така, че и двата да се класират напред за сметка на Алжир. Много футболни журналисти и историци нарекоха тази среща „Позорът от Хихон“.

„Когато се изигра този мач, никой от моя отбор не е бил роден. Аз самият съм бил младо момче, на 24 години. Това само ви показва колко отдавна е било това, колко време е минало и как няма никакво значение. Единственото, което има значение, е да спечелим. И не ни интересува дали след това ще играем с Испания, или с друг отбор“, подчерта Рангник.

Към думите му се присъедини и присъстващият на пресконференцията Конрад Лаймер, който само беше чувал за тази стара история. „Честно казано, не ме интересува. Излизаме с желанието да спечелим мача. Искаме да преминем през груповата фаза и след това не знаем дали ще е Испания, или не“, каза халфът на Байерн (Мюнхен).

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Снимки: Gettyimages

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