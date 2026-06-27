Няма да играем за загуба, за да избегнем Испания, увери Рангник

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник заяви, че единствената цел на тима е да победи Алжир и да стигне до елиминационната фаза на Световното първенство, отхвърляйки предположенията, че избягването на победа би могло да осигури по-благоприятен път.

Финалният мач от Група „J“, който трябва да се играе тази нощ, породи необичаен интригуващ момент, тъй като 2-ият в класирането може да се изправи срещу европейския шампион Испания на осминафиналите, докато третият вероятно ще играе с по-малко сериозен съперник. Рангник обаче бързо прекрати дискусията в петък, когато беше попитан дали Австрия може би предпочита да загуби в събота.

Ще загуби ли Австрия нарочно, за да избегне Испания?

„Не, определено не, следващия въпрос. Ще видим утре след мача кой отбор ще получим, но в крайна сметка искаме да се съсредоточим върху нас. Искаме да спечелим мача. Искаме да минем в елиминационната фаза и поради тази причина за мене няма кой знае какво значение срещу кого ще се изправим“, увери той.

Но мачът между тези две страни неизбежно съживи един вече много далечен спомен – от 1982 година – печално известният мач на Австрия срещу Западна Германия на стадиона в Хихон. Тогава отборите се сговориха да завършат така, че и двата да се класират напред за сметка на Алжир. Много футболни журналисти и историци нарекоха тази среща „Позорът от Хихон“.

„Когато се изигра този мач, никой от моя отбор не е бил роден. Аз самият съм бил младо момче, на 24 години. Това само ви показва колко отдавна е било това, колко време е минало и как няма никакво значение. Единственото, което има значение, е да спечелим. И не ни интересува дали след това ще играем с Испания, или с друг отбор“, подчерта Рангник.

Към думите му се присъедини и присъстващият на пресконференцията Конрад Лаймер, който само беше чувал за тази стара история. „Честно казано, не ме интересува. Излизаме с желанието да спечелим мача. Искаме да преминем през груповата фаза и след това не знаем дали ще е Испания, или не“, каза халфът на Байерн (Мюнхен).

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Снимки: Gettyimages