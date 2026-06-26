Ще загуби ли Австрия нарочно, за да избегне Испания?

Равенство срещу Уругвай е достатъчно за Испания да си осигури първото място в групата на Мондиала (при условие че Кабо Верде не разгроми Саудитска Арабия), а това води до странични последици. „Ще допусне ли Австрия загуба, за да избегне Испания?“ Този въпрос задава не кой да е, а Blick, може би най-четеният вестник в Швейцария, по повод на своите австрийски съседи.

В самата Австрия не само че не отричат тази спекулация, но дори я подклаждат други важни медии като Sky Sport: „Няма ли третото място да бъде по-привлекателно за австрийския национален отбор? Австрия е изправена пред любопитна ситуация преди последния мач от груповата фаза. Австрия и Алжир вече ще знаят срещу кого ще играят, ако завършат втори, както и възможните си съперници, ако са трети“, добавя уебсайтът.

„Абсурдна ситуация за Австрия: защо загуба от Алжир може да е по-добрият вариант“, гласи заглавието на GMX.at. „Трябва ли умишлено да загубим, за да си улесним пътя по-нататък в турнира? Звучи абсурдно, но се дължи на новия и сложен формат, въведен от FIFA. Една загуба би ни позволила да избегнем Испания...“, пише медията без заобикалки.

Дори британската BBC, в своята версия за арабския свят, не се въздържа да спекулира с тази конспирация, както и с друга, свързана със Световното първенство през 1982 г.: „Дали мачът Алжир-Австрия ще бъде реванш за скандала от Хихон, или може би тактика за избягване на Испания? Любопитно е, че Алжир има възможност да си отмъсти за случилото се преди 44 години в астурийския град, когато победа с 1:0 за Германия устройваше и германци, и австрийци да продължат напред, оставяйки северноафриканците извън играта. И точно така завърши срещата – със сериозни подозрения за уговорка.“

Сметките този път също подхранват възможността за „биското“ между централноевропейците и северноафриканците, защото равенството, макар и да оставя Австрия на второ място, почти сигурно ще класира и Алжир като трети отбор. „Назрява ли уговорен мач на Световното? Равенство между Австрия и Алжир би класирало и двата отбора за елиминационната фаза. Това поражда спекулации и събужда спомени от миналото“, твърди германското издание Focus Online, припомняйки онзи спорен мач в Хихон.

„Всеки, който познава манталитета на победител на Ралф Рангник, ще предположи, че австрийският отбор няма да прави сметки и ще играе за победа срещу Алжир“, завършва все пак коментара си Sky Sport. Отговорът ще дойде в събота от 03:00 ч. испанско време, на стадиона в Канзас Сити.

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