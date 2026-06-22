Доскорошен играч на Арда подсили Марек

Опитният централен бранител Емил Виячки отново облече екипа на Марек Дупница със свободен трансфер от Арда, съобщиха от втородивизионния футболен клуб.

Той изкара последните два сезона в тима от Кърджали, записвайки 60 участия, но договорът му изтече и не беше подновен. Така 36-годишният Виячки се завръща в родния си отбор, с който стартира в професионалния футбол и записа 52 мача до лятото на 2015 година.

"Дупничанинът Емил Виячки отново облече екипа на Марек. Защитникът, роден на 18 май 1990 г., през новия сезон ще защитава цветовете на родния си отбор. След като за последно игра за Марек през 2015 г., централният бранител отново си е вкъщи. Добре дошъл у дома!", написаха от ръководството на Марек.

В кариерата си досега Виячки е играл още за Пирин Благоевград, Локомотив София, Славия, ЦСКА 1948 и за македонския Работнички Скопие.

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