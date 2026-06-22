Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Доскорошен играч на Арда подсили Марек

Доскорошен играч на Арда подсили Марек

  • 22 юни 2026 | 12:39
  • 199
  • 0
Доскорошен играч на Арда подсили Марек

Опитният централен бранител Емил Виячки отново облече екипа на Марек Дупница със свободен трансфер от Арда, съобщиха от втородивизионния футболен клуб.

Той изкара последните два сезона в тима от Кърджали, записвайки 60 участия, но договорът му изтече и не беше подновен. Така 36-годишният Виячки се завръща в родния си отбор, с който стартира в професионалния футбол и записа 52 мача до лятото на 2015 година. 

"Дупничанинът Емил Виячки отново облече екипа на Марек. Защитникът, роден на 18 май 1990 г., през новия сезон ще защитава цветовете на родния си отбор. След като за последно игра за Марек през 2015 г., централният бранител отново си е вкъщи. Добре дошъл у дома!", написаха от ръководството на Марек.

В кариерата си досега Виячки е играл още за Пирин Благоевград, Локомотив София, Славия, ЦСКА 1948 и за македонския Работнички Скопие.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пловдив) започна лятната си подготовка

Локомотив (Пловдив) започна лятната си подготовка

  • 22 юни 2026 | 11:14
  • 1158
  • 0
Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

  • 22 юни 2026 | 11:08
  • 7031
  • 17
Тодор Неделев махна патериците и шината, започна активна работа във фитнеса

Тодор Неделев махна патериците и шината, започна активна работа във фитнеса

  • 22 юни 2026 | 10:42
  • 518
  • 0
Спартак (Варна) взе футболист от Берое

Спартак (Варна) взе футболист от Берое

  • 22 юни 2026 | 10:10
  • 1128
  • 0
Дунав (Русе) привлече американски офанзивен футболист

Дунав (Русе) привлече американски офанзивен футболист

  • 22 юни 2026 | 09:38
  • 1041
  • 0
Тунчев: На този етап търсим най-вече централен защитник

Тунчев: На този етап търсим най-вече централен защитник

  • 22 юни 2026 | 09:26
  • 763
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

  • 22 юни 2026 | 11:08
  • 7031
  • 17
Очаквайте на живо: Иван Иванов започва на "Уимбълдън"

Очаквайте на живо: Иван Иванов започва на "Уимбълдън"

  • 22 юни 2026 | 12:15
  • 1893
  • 0
Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

  • 22 юни 2026 | 06:03
  • 45943
  • 31
Аржентина и Меси се надяват на силен мач и срещу Австрия

Аржентина и Меси се надяват на силен мач и срещу Австрия

  • 22 юни 2026 | 07:04
  • 3922
  • 2
Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

  • 22 юни 2026 | 09:21
  • 9256
  • 3
Мбапе: Имаме по-атакуващ отбор, отколкото през 2018-а и 2022 година

Мбапе: Имаме по-атакуващ отбор, отколкото през 2018-а и 2022 година

  • 22 юни 2026 | 11:27
  • 539
  • 0