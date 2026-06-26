Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига се открива с мача Спартак (Варна) и ЦСКА 1948, който ще се играе на 17 юли от 19:00 часа. В 21:15 ч. в същия ден започва двубоят между Левски и Дунав (Русе) на "Герена". Това стана ясно от обявената от БФС и ПФЛ програма за първите три кръга в първенството. Интересното е, че за първи път е обявена програма с условности, които зависят от представянето на Левски в Шампионска лига и евентуалното продължаване или отпадане на отбора в друг турнир.

I кръг

17 юли:

19:00 - Спартак (Варна) - ЦСКА 1948

21:15 - Левски - Дунав (Русе)



18 юли:

19:00 - Септември (София) - Арда

21:15 - Лудогорец - Локомотив (Пловдив)



19 юли:

19:30 - Ботев (Враца) - Черно море



20 юли:

19:15 - Славия - ЦСКА

21:30 - Ботев (Пловдив) - Локомотив (София)

II кръг

24 юли:

21:15 - Арда - Славия

25 юли:

19:00 - ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

21:15 - Локомотив (София) - Левски



26 юли:

19:00 - Черно море - Спартак (Варна)

21:15 - Локомотив (Пловдив) - Септември

27 юли:

19:00 - Дунав (Русе) - Лудогорец

21:15 - ЦСКА - Ботев (Пловдив)

III кръг

31 юли:

19:00 - Славия - Локомотив (София)

21:15 - ЦСКА 1948 - Арда

1 август:

19:00 - Левски - Септември

21:15 - Ботев (Пловдив) - Черно море

2 август:

19:00 - Лудогорец - Ботев (Враца)

21:15 - ЦСКА - Дунав (Русе)

3 август:

21:15 - Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)

"Предвидени са и условни промени в програмата, които ще влязат в сила единствено, ако ПФК Левски София не преодолее първия квалификационен кръг на Шампионската лига на УЕФА, като в този случай ще продължи своето участие в Лига на Конференциите.

При наличие на такова условие следва:

Във втория кръг:

двубоят Локомотив (София) – Левски ще бъде преместен от събота, 25 юли, за неделя, 26 юли, като началният час 21:15 се запазва;

вследствие на това срещата Локомотив (Пловдив) – Септември ще се изиграе в събота, 25 юли, от 21:15 часа, вместо в неделя, 26 юли.

В третия кръг:

срещата Левски – Септември ще бъде преместена от събота, 1 август, за понеделник, 3 август, с начален час 21:15;

двубоят Спартак (Варна) – Локомотив (Пловдив), който по програма трябва да започне в 21:15 часа на 3 август, ще бъде изтеглен за 19:00 часа в същия ден;

срещата Славия – Локомотив (София) ще се проведе в събота, 1 август, от 19:00 часа, вместо в петък, 31 юли.

Тези промени са заложени предварително с цел осигуряване на необходимата гъвкавост при изготвянето на календара в зависимост от участието на българските представители в европейските клубни турнири.

Веднага след изтеглянето на жребия за третия квалификационен кръг от европейските клубни турнири на 20.07.2026 г. и окончателното определяне на датите за участие на българските отбори ще бъде изготвена и обявена програмата за следващите кръгове от Efbet Лига", поясниха от БФС и ПФЛ.

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