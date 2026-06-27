Канаваро: Срещу ДР Конго ще ни бъде по-леко след мачовете с Колумбия и Португалия

Италианската футболна легенда Фабио Канаваро има повече опит от целия тим на Узбекистан, който тренира на Световното първенство, и се опитва да предпази играчите си от напрежението, което е неизменна част от най-големия спортен форум на планетата. И докато те се подготвят за последния си мач от група „К“ срещу ДР Конго, той ги предупреди, че трябва да бъдат готови да понасят трудности.

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

Тимът от Централна Азия претърпя дотук две загуби – от Колумбия и Португалия, допускайки осем гола, като дори и победа с убедителен резултат в третия мач може да се окаже недостатъчен за класиране в следващата фаза. ДР Конго спечели една точка срещу Португалия, което им дава по-голям шанс да продължат напред при победа, но сблъсъкът в събота занимава ума на Канаваро от доста време. Най-вече защото е най-възможен за събиране на първи актив на Световното първенство за дебютантите.

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

„Те имат опитни играчи, играят много физически, но със сигурност са по-силни от нас. Още когато беше изтеглен този жребий и стана ясно кои са отборите – беше ясно, че срещу Португалия и Колумбия ще ни бъде много трудно, защото знаем класата на играчите им във всеки аспект“, заяви Канаваро нa пресконференцията си.

„Срещу ДР Конго очаквам утре мач от друг характер, също и защото вече сме свалили част от тежестта от раменете си, след като се изправихме срещу тези два големи отбора“, говореше спокойно Канаваро, който се засмя на въпрос дали знае всичко за стреса при големите турнири, след като с капитанската лента на Италия спечели Световното първенство през 2006 година.

„Още от първия ден се опитах да облекча напрежението върху играчите. Аз самият имах достатъчно късмет да играя на някакво ниво и когато излезе жребият, знаех с какви трудности ще се сблъскаме. Затова от първия ден на този турнир винаги съм се опитвал да премахна този натиск от играчите. Защото напрежението на Световното първенство си е невероятно. Утре със сигурност ще има моменти, в които ще трябва да изтърпим, и ако не сме подготвени за това, винаги ще се сблъскваме с трудности“, продължи бившият централен защитник.

Той приема също толкова спокойно и поражението с 0:5 от Португалия: „Опитвам се да ги успокоя и да ги накарам да гледат по-ведро. Казах им, че не всеки ден те удрят в контраатака Бруно Фернандеш и Кристиано Роналдо. Случи се, вече е минало, сега трябва да се концентрираме върху мача с отбора на ДР Конго. Защото от момента, в който стана ясен жребият, всички знаехме, че мачът с ДР Конго може да се окаже решаващ за нас“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages