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Менторът на Никола Цолов: Информацията за Формула 1 е абсолютна спекулация

  • 25 юни 2026 | 16:26
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Появилите се информации в испански медии за евентуално преминаване на Никола Цолов във Формула 1 към момента не отговарят на реалността. Това заяви пред БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев.

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

„Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, няма нищо сигурно. Испанската медия сама си е изградила реномето през годините и не можем да кажем, че е измислила новината, но на този етап няма нищо официално“, коментира Върбицалиев.

По думите му най-важното за младия българин в момента е да остане концентриран върху представянето си в предстоящите състезания от Формула 2.

„Предстоят няколко много важни старта в кратък период от време. Ако Никола продължи да се представя по същия начин, хората, които взимат решенията за избора на пилоти, ще преценят дали той е готов за следващата стъпка. Тогава вече може да има конкретно решение за следващата или по-следващата година. Засега обаче няма никакво решение и нищо официално“, подчерта той.

Върбицалиев коментира и възможността отборът на Ред Бул да вземе решение за включването на Цолов във Формула 1 още преди края на сезона.

„Подобна практика съществува и в миналото е имало такива случаи, но тези процеси обикновено се пазят в дълбока тайна. В случая с Никола обаче има и друг важен фактор – той трябва да събере необходимия брой точки за суперлиценз, който е задължително условие за участие във Формула 1“, обясни той.

Менторът на българския пилот припомни, че за да си осигури необходимите точки, Цолов трябва да завърши сред първите петима в крайното класиране на Формула 2.

„Шампионатът на Формула 2 е дълъг и приключва в началото на декември. Затова не мисля, че преди това може да бъде взето окончателно решение дали Никола ще кара във Формула 1 през следващия сезон“, каза още Николай Върбицалиев.

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Снимки: Imago

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