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  3. В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
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Според информация на испанското издание SoyMotor Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Рейсинг Булс във Формула 1 през 2027 година.

Изданието цитира свои източници, които са му заявили, че Българския лъв вече е направил достатъчно, за да убеди шефовете на Ред Бул да му гласуват доверие и той да получи титулярно място във Формула 1 още догодина. А самоличността на неговия съотборник ще зависи изцяло от това какво ще реши Макс Верстапен.

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Ако четирикратният шампион остане в Ред Бул, тогава Лиам Лоусън ще загуби своето място за сметка на Цолов, който ще си партнира с Арвид Линдблад. В противен случай пред Биковете ще имат малко по-сложен пъзел за редене и ще трябва да преценят кого да изберат за заместник на Верстапен в големия си отбор.

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Никола Цолов е част от академията на Ред Бул от началото на 2025 година и с цветовете на Биковете той завърши втори във Формула 3 през миналия сезон. През този Българския лъв се състезава във Формула 2, отново с Кампос, а след първите пет кръга за кампанията Цолов заема второто място в генералното класиране с изоставане от само 6 пункта спрямо лидера Габриеле Мини.

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Снимки: Imago

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