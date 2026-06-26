Лиам Лоусън отговори на слуховете, че ще бъде сменен от Цолов в Рейсинг Булс

Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън коментира появилите се по-рано тази седмица слухове в испанските медии, че той ще бъде сменен от Никола Цолов за сезон 2027 във Формула 1.

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Впоследствие от лагера на Българския лъв заявиха, че това са само спекулации и все още няма нищо гарантирано за неговото бъдеще. В същото време Лоусън използва медийния ден преди Гран При на Австрия, за да говори по въпроса и заяви, че все още е прекалено рано през сезона, за да се обсъжда тази тема.

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„Много е рано. Досега сезонът е добър. Наслаждаваме му се много, очевидно имаше много за учене с тези нови коли и ние правим това във всеки един уикенд. В добра позиция сме и се опитваме да запази инерцията. Много е рано за подобни разговори, но самият аз съм много доволен, всички сме доволни“, каза Лоусън.

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Снимки: Gettyimages