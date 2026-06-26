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Лиам Лоусън отговори на слуховете, че ще бъде сменен от Цолов в Рейсинг Булс

  • 26 юни 2026 | 14:28
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Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън коментира появилите се по-рано тази седмица слухове в испанските медии, че той ще бъде сменен от Никола Цолов за сезон 2027 във Формула 1.

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

Впоследствие от лагера на Българския лъв заявиха, че това са само спекулации и все още няма нищо гарантирано за неговото бъдеще. В същото време Лоусън използва медийния ден преди Гран При на Австрия, за да говори по въпроса и заяви, че все още е прекалено рано през сезона, за да се обсъжда тази тема.

Менторът на Никола Цолов: Информацията за Формула 1 е абсолютна спекулация
Менторът на Никола Цолов: Информацията за Формула 1 е абсолютна спекулация

„Много е рано. Досега сезонът е добър. Наслаждаваме му се много, очевидно имаше много за учене с тези нови коли и ние правим това във всеки един уикенд. В добра позиция сме и се опитваме да запази инерцията. Много е рано за подобни разговори, но самият аз съм много доволен, всички сме доволни“, каза Лоусън.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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