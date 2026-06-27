Анулиране обиколка на Фернандес донесе първи пол на Хорхе Мартин с Априлия

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин спечели своя първи полпозишън като пилот на Априлия в кралския клас, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Нидерландия.

Мартинатора не записа най-бързата обиколка на „Ассен“ днес, тъй като Раул Фернандес от сателитния екип на Тракхаус Априлия регистрира тур, който беше с 0.043 секунди по-добър. Тази обиколка на Фернандес обаче беше анулирана, защото испанецът стъпи с много малко извън трасето на изхода от финалния шикан в нея.

Така полпозишънът стана притежание на Мартин, който спечели квалификацията с 1:30.812, изпреварвайки с 0.011 втория пилот на Тракхаус Априлия – Ай Огура. Трети ще стартира съотборникът на Мартин в заводския екип на Априлия Марко Бедзеки, а тоталната доминация на марката от Ноале в квалификацията на „Ассен“ оформи Фернандес, който след загубената си обиколка остана четвърти.

Пилотът на Тракхаус Априлия ще раздели втората редица с Франческо Баная и Фабио Ди Джанантонио, а след двете си поредни победи в Унгария и Чехия световният шампион Марк Маркес остана едва седми в квалификацията в Катедралата на скоростта. Испанецът също имаше проблеми с границите на пистата, като той загуби и двете си летящи обиколки от първото си излизане на пистата, което го принуди да бъде малко по-консервативен във втората си серия.

Така реално нямаше за Педро Акоста, който остана осми, след като моторът му се повреди при минаването през бързите завои в четвъртия сектор на „Ассен“. За пилота на КТМ това беше втора повреда за деня, след като по-рано той беше споходен от сходни проблеми и във втората свободна тренировка.

Компания на Маркес и Акоста на третия ред ще прави Фабио Куартараро, а най-бавни във втората фаза на квалификацията бяха Жоан Мир, Енеа Бастианини и Алекс Маркес. По-малкият от братята Маркес изобщо не се появи на пистата в хода на квалификацията, което поставя под сериозна въпросителна неговото участие до края на уикенда в Катедралата на скоростта. Официалната позиция на Грезини е, че това решение e било взето, за да получи техният пилот малко по-дълга почивка преди спринта по-късно днес. Тук трябва да отчетем и факта, че решителната част от квалификацията е най-рисковия момент от всеки един уикенд, което прави решението на Грезини и Маркес доста логично предвид цялостното състояние на испанеца.

Despite a positive FP2, @alexmarquez73 and the team decided not to take part in Q2 and to rest in view of the upcoming sessions. #DutchGP pic.twitter.com/lmo2p7J8jZ — Gresini Racing (@GresiniRacing) June 27, 2026

В края на първата фаза на квалификацията най-бърз с време от 1:31.271 беше Куартараро, който изпревари с 0.044 Мир и двамата световни шампиони се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Франко Морбидели, който изостана с 0.111 от Мир и ще стартира 13-ти в спринта по-късно днес.

Пилотът на VR46 Дукати ще бъде преместен с три позиции назад на старта за състезанието, след като беше наказан за блокирането на Бастианини във вчерашната официална тренировка. Така от 13-то място в състезанието ще потегли Диого Морейра, за когото квалификацията приключи с падане в седмия завой по-малко от две минути преди края на първата фаза.

Бразилският пилот на LCR Хонда ще раздели петата редица с Брад Биндър и Алекс Ринс, а зад тях от шестата ще потеглят наказаният Морбидели, Лука Марини и Джак Милър. Маверик Винялес, участващият с „уайлд кард“ тестов пилот на Ямаха Аугусто Фернандес и Кал Кръчлоу ще оформят седмия ред пред Топрак Разгалиоглу, който ще бъде самотен на осмия.

Уикендът за Гран При на Нидерландия, десети кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време със спринта на „Ассен“, който ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages