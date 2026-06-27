Пилотите от MotoGP: "Ассен" приличаше повече на вулкан, отколкото на писта

Екстремните горещини и множеството катастрофи по време на тренировките преди Гран При на Нидерландия отново разпалиха дебата за протоколите за безопасност на състезателите в MotoGP.

Няколко пилоти от кралския клас посочиха изгарящите температури на пистата „Ассен“ като основна причина за изпълнения с инциденти първи ден от състезателния уикенд. Продължаващата гореща вълна в Европа засегна и Нидерландия, като температурата на въздуха в Ассен достигна 35°C в началото на следобедната тренировка.

Бедзеки над всички и в официалната тренировка на "Ассен", тежко падане за Алекс Маркес

Това доведе до необичайно високи температури на асфалта и поднови разговорите за здравето на пилотите, само седмица след като Кал Кръчлоу и Марк Маркес призоваха за въвеждане на протокол за метеорологични условия, подобен на този във Формула 1, по време на Гран При на Чехия.

Франческо Баная от Дукати смята, че горещото време е основен фактор за големия брой катастрофи в петък. Сред падналите в двете тренировъчни сесии бяха съотборникът му Марк Маркес и дуото на Грезини – Алекс Маркес и Фермин Алдегер.

Единият пилот на Грезини е в болница, другият – с две травми

„Мисля, че всички катастрофи, които видяхме, бяха заради температурата - каза двукратният шампион. - Струва ми се, че за първи път се чувствам като в Индия по отношение на жегата.



„Гумите също страдаха, защото колкото повече обиколки правиш, толкова повече движение имаше заради температурата им. Утре, ако стартираш отпред, ще е добре, но ако си зад някого, може да имаш голям проблем с предната гума“, добави Баная.

Хорхе Мартин от Априлия, който катастрофира в последните 10 минути на тренировката, заяви, че не е изпитвал подобни условия дори по време на състезанията в Югоизточна Азия – в Тайланд и Малайзия.

Straight to Q2 despite a huge tumble towards the end of Practice 💥😅@88jorgemartin #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/euSTPSdeuI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2026

„Честно казано, не си спомням такава жега или такова усещане върху мотоциклета - заяви Мартинатора. - Чувствам се много по-добре в Тайланд или Малайзия, където времето е по-влажно, отколкото тук.



„Тук усещам как горя – лицето ми, тялото ми. Днес „Ассен“ приличаше повече на вулкан, отколкото на писта; беше толкова горещо. А и от мотора идваше много топлина.



„Опитвам се да се подготвя по най-добрия начин с храна, с възстановяване и добър сън, защото знам, че трябва да се възстановим добре след толкова тежък ден. Не си спомням Индия, но честно казано, усещането е горе-долу същото", каза още Мартин.

Той също така смята, че жегата е компрометирала представянето на мотора му при по-дълги серии от обиколки.

„Дори по времената се вижда, че темпото ни е с секунда и половина по-бавно от сутринта. Разбира се, когато сложим меките гуми, можем да направим една бърза обиколка, но по отношение на състезателното темпо бяхме доста бавни.



„Усещаш, че моторът не работи, двигателят не работи, тялото също... След две-три поредни обиколки започваш да усещаш спада, така че е наистина трудно", обясни испанецът

Мартин постави под въпрос дали би било препоръчително да се проведе състезание с пълна дистанция при тези условия, но отбеляза, че се очаква максималната температура в неделя да падне под 30°C.

„Ако се състезаваме при тези условия, трябва малко да помислим върху ситуацията, защото не мисля, че е много здравословно да караме 27 обиколки така. Но изглежда, че в неделя ще бъде по-добре, така че не е голям проблем“, каза той.

Енеа Бастианини от Tech3 КТМ добави, че няколко фактора са се комбинирали, за да направят пистата да се усеща „опасна“ по време на петъчните сесии.

„Сцеплението беше по-лошо този следобед. Особено, както казах в началото, беше като да има масло на предната гума. Бях с 2.2 секунди по-бавен от най-доброто си време. Това е странно.



„Не мога да се оплача. Мисля, че горещината днес усложни състоянието на асфалта. Но да, видяхме много катастрофи. Пистата днес беше опасна“, каза Звяра.

Въпреки това, не всички пилоти се съгласиха, че високата температура е била проблем. Лука Марини от Хонда настоя, че големият брой катастрофи се дължи на това, че пилотите карат на предела на възможностите си, а не на жегата.

„Мисля, че жегата не е нещо ненормално. За мен, дори да беше с 20 градуса по-хладно, проблемите щяха да са почти същите, докато караме.



„Така че мисля, че гумите работят добре, дори при тези високи температури, както и асфалтът. Просто сме на лимита. Тъй като разликите са толкова малки, ние натискаме толкова много, толкова силно, и е лесно да катастрофираш, защото постоянно преминаваме границите си“, сподели италианецът.

Действащият шампион в MotoGP Марк Маркес отрече жегата да е повлияла на физическото му състояние, заявявайки: „Имам някои специфични слаби места, но жегата не е проблем.“

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages