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Фермин Алдегер приключи с Гран При на Нидерландия

  • 27 юни 2026 | 10:32
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Пилотът на Грезини Дукати Фермин Алдегер очаквано получи медицинска забрана да продължи с участието си в уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP след падането си в официалната тренировка на „Ассен“.

Испанецът загуби контрол върху мотора си на изхода от 11-ия завой, като самото му падане беше сравнително леко. Впоследствие обаче той направи няколко салта върху чакъла в зоната за сигурност и трябваше да му бъде оказана медицинска помощ от лекарите край пистата преди Алдегер да се насочи към медицинския център.

По-късно от Грезини съобщиха, че техният пилот е бил пратен в близка болница за допълнителни прегледи на гърдите и гърба. Те са показали, че той има фрактура на седмия гръден прешлен и съответно Алдегер получи забрана от лекарите на MotoGP да продължи участието си в уикенда в Катедралата на скоростта.

Пилотите от MotoGP: "Ассен" приличаше повече на вулкан, отколкото на писта
Пилотите от MotoGP: "Ассен" приличаше повече на вулкан, отколкото на писта

За него това е втора по-сериозна контузия от началото на годината, след като още през януари той счупи крака си при падане в тренировъчна сесия със сериен мотор. Заради тази травма испанецът пропусна изцяло предсезонните тестове и първия уикенд за годината в Тайланд. Много е вероятно с оглед сегашната му контузия, Алдегер да не участва и в Гран При на Германия след две седмици и да се опита да се завърне за Гран При на Великобритания в началото на август.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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