MotoGP прие важни промени в правилника, една от тях влиза в сила още този уикенд

Гран При Комисията на MotoGP прие няколко промени в правилника в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, като една от тях ще влезе в сила още от предстоящата този уикенд Гран При на Нидерландия.

The Grand Prix Commission confirms holeshot devices banned from Assen, grid layout to change from Germany



Full info here 👇#MotoGP https://t.co/lyrqmU5b6Z — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 22, 2026

С цел подобряване на безопасността при стартовете от този уикенд ще бъде забранено използването на приспособленията за приклякане на предниците на моторите. Тази промяна идва в отговор на зачестилите инциденти в първите завои, като много често именно тези приспособления бяха обвинявани за тях.

Марк Маркес започна да набира инерция и това трябва да притеснява Бедзеки и компания

Отделно от Гран При на Германия след две седмици конфигурацията на стартовата решетка във всички класове ще бъде променена. От „Заксенринг“ нататък вертикалното отстояние между всички пилоти ще бъде увеличено от три на четири метра. Така дистанцията между редиците ще нарасне от девет на 12 метра, което трябва да даде повече място на пилотите за маневриране в спринта до първия завой.

MotoGP и производителите най-накрая подписаха новото споразумение Конкорд

Финалната промяна, която ще влезе в сила чак за сезон 2028, касае максималния брой мотори, които един производител ще може да има в кралския клас. Всяка марка ще бъде ограничена до само шест машини (две в собствения ѝ заводски отбор плюс още максимум четири клиентски). Това ограничени ще важи при условие, че MotoGP участват поне пет производителя.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google