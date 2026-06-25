Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари подготвя нова турбина за след лятната пауза

Ферари подготвя нова турбина за след лятната пауза

  • 25 юни 2026 | 13:55
  • 981
  • 0

Отборът на Ферари ще въведе първото подобрение по своята задвижваща система в хода на сезон 2026 по време на предстоящата този уикенд Гран При на Австрия.

На „Ред Бул Ринг“ Люис Хамилтън и Шарл Леклер ще разполагат с нов двигател с вътрешното горене, който разполага с модифицирана горивна камера, благодарение на използването на различни материали за главите на цилиндрите. Това ще позволи на двигателя да работи при по-висока температура, която ще може да достига 110 градуса по Целзий в сравнение със 100 градуса при старата конфигурация.

Мерцедес може да прибегне до заповеди от бокса заради заплахата от Ферари
Мерцедес може да прибегне до заповеди от бокса заради заплахата от Ферари

На теория това ще позволи на агрегата на Ферари да работи по-ефикасно, което в комбинация в новото по-калорични гориво на Shell трябва да доведе до увеличаване на мощността. Отделно сега Ферари ще може да използва и по-малки радиатори, тъй като разликата между температурата на охладителната течност при нагрято и студено състояние ще е по-малка.

Васьор не смята, че Ферари са фаворити за титлите, въпреки доминацията в Барселона
Васьор не смята, че Ферари са фаворити за титлите, въпреки доминацията в Барселона

В допълнение към тези промени от Ферари подготвят и нова турбина, която да бъде въведена след лятната пауза, най-вероятно за Гран При на Италия на „Монца“. Тя ще бъде със същия диаметър като сегашната, но ще разполага с повече пера, които ще бъдат разположение под различен ъгъл. Очаква се промяна и в материалите, които Скудерията ще използва.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Априлия обяви официално привличането на Пеко Баная с 4-годишен договор

Априлия обяви официално привличането на Пеко Баная с 4-годишен договор

  • 25 юни 2026 | 11:25
  • 725
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

  • 25 юни 2026 | 08:03
  • 13701
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

  • 25 юни 2026 | 08:03
  • 3788
  • 0
Официално: Педро Акоста сменя Франческо Баная в Дукати

Официално: Педро Акоста сменя Франческо Баная в Дукати

  • 24 юни 2026 | 15:35
  • 1217
  • 0
Любо Руйков: Лош късмет ме лиши от добри резултати на „Монца“

Любо Руйков: Лош късмет ме лиши от добри резултати на „Монца“

  • 24 юни 2026 | 06:32
  • 2246
  • 1
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 50835
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 4444
  • 9
Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 67684
  • 63
Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

  • 25 юни 2026 | 05:56
  • 31238
  • 13
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 7455
  • 6
Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

  • 25 юни 2026 | 01:00
  • 31774
  • 12
Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

  • 25 юни 2026 | 11:47
  • 2124
  • 2