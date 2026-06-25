Ферари подготвя нова турбина за след лятната пауза

Отборът на Ферари ще въведе първото подобрение по своята задвижваща система в хода на сезон 2026 по време на предстоящата този уикенд Гран При на Австрия.

What a start to the morning for this fan 🤩 pic.twitter.com/OTVeqslP0r — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 25, 2026

На „Ред Бул Ринг“ Люис Хамилтън и Шарл Леклер ще разполагат с нов двигател с вътрешното горене, който разполага с модифицирана горивна камера, благодарение на използването на различни материали за главите на цилиндрите. Това ще позволи на двигателя да работи при по-висока температура, която ще може да достига 110 градуса по Целзий в сравнение със 100 градуса при старата конфигурация.

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На теория това ще позволи на агрегата на Ферари да работи по-ефикасно, което в комбинация в новото по-калорични гориво на Shell трябва да доведе до увеличаване на мощността. Отделно сега Ферари ще може да използва и по-малки радиатори, тъй като разликата между температурата на охладителната течност при нагрято и студено състояние ще е по-малка.

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В допълнение към тези промени от Ферари подготвят и нова турбина, която да бъде въведена след лятната пауза, най-вероятно за Гран При на Италия на „Монца“. Тя ще бъде със същия диаметър като сегашната, но ще разполага с повече пера, които ще бъдат разположение под различен ъгъл. Очаква се промяна и в материалите, които Скудерията ще използва.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages