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  3. Леклер посочи големия проблем за Ферари в Австрия

Леклер посочи големия проблем за Ферари в Австрия

  • 26 юни 2026 | 11:03
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Пилотът на Ферари Шарл Леклер сподели своето мнение преди началото на уикенда за Гран При на Австрия, че дългите прави на „Ред Бул Ринг“ ще представляват трудност за Черните кончета.

Скудерията сложи край на победната серия на Мерцедес от началото на сезона в Барселона преди две седмици, благодарение на Люис Хамилтън, който триумфира по брилянтен начин на „Каталуния“. Сега, обаче, керванът се пренася на едно доста по-различни трасе край Шпилберг, където преобладават дългите прави и късите и бавни завои, което според Леклер ще представлява трудност за Ферари, въпреки обновения двигател с вътрешно горене, който Черните кончета ще дебютират.

„В цялостната картинка, аз все още вярвам, че Мерцедес ще бъдат по-бързи. Но с жегата, ние бяхме доста добри в гумите в състезанието в Барселона, така че надявам да запазим тази сила и този уикенд.

„Въпреки това, тук има дълги прави, а в момента задвижващата система на Мерцедес е по-добра. Очаквам да плащаме малко повече на правите, така че предполагам Мерцедес ще си останат мишената“, каза Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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