Леклер посочи големия проблем за Ферари в Австрия

Пилотът на Ферари Шарл Леклер сподели своето мнение преди началото на уикенда за Гран При на Австрия, че дългите прави на „Ред Бул Ринг“ ще представляват трудност за Черните кончета.

Charles heard the call and he answered 👊 pic.twitter.com/nuy1YCEQvp — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 25, 2026

Скудерията сложи край на победната серия на Мерцедес от началото на сезона в Барселона преди две седмици, благодарение на Люис Хамилтън, който триумфира по брилянтен начин на „Каталуния“. Сега, обаче, керванът се пренася на едно доста по-различни трасе край Шпилберг, където преобладават дългите прави и късите и бавни завои, което според Леклер ще представлява трудност за Ферари, въпреки обновения двигател с вътрешно горене, който Черните кончета ще дебютират.

The morning has started the right way ☕️👊 pic.twitter.com/Rd7wEd6mGd — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 26, 2026

„В цялостната картинка, аз все още вярвам, че Мерцедес ще бъдат по-бързи. Но с жегата, ние бяхме доста добри в гумите в състезанието в Барселона, така че надявам да запазим тази сила и този уикенд.



„Въпреки това, тук има дълги прави, а в момента задвижващата система на Мерцедес е по-добра. Очаквам да плащаме малко повече на правите, така че предполагам Мерцедес ще си останат мишената“, каза Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages