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В Астън Мартин са сигурни, че Алонсо ще остане в отбора

  • 25 юни 2026 | 14:09
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Майк Крак от отбора на Астън Мартин изрази своята увереност, че двукратният световен шампион Фернандо Алонсо ще остане част от британския тим и след края на сезон 2026.

Неговият коментар идва на фона на появилите се спекулации, че испанецът води преговори с Алпин. Според Крак, обаче, Алонсо няма намерения да напуска Силвърстоун и ще продължи да бъде част от Астън Мартин, въпреки трудностите, които отборът изпитва в момента с Хонда.

Откъде се появиха слуховете, че Алонсо може да се върне в Алпин?
Откъде се появиха слуховете, че Алонсо може да се върне в Алпин?

„Ако погледнете един или два сезона назад, ще видите, че ние казахме ясно, че той е тук, за да остане. Фернандо ще вземе решение около лятната пауза, а ние сме доволни от нашите пилоти.

„Те са в това заедно с нас и има отдаваме заслуженото за начина, по който се държат. Много пъти казахме, че пилотите са най-засегнати от нашите проблеми на пистата. Начинът, по който те се държат, свалям им шапка за това. Вярвам, че ще продължим да работим заедно. Фернандо не трябва да се отказва, той е прекалено бърз“, каза Крак преди началото на уикенда за Гран При на Австрия.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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