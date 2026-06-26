Сузуки: Постигнахме най-важното, искаме да пренесем тази инерция и срещу Бразилия

Вратарят на националния отбор на Япония Зион Сузуки заяви след равенството 1:1 срещу Швеция в последния кръг от груповата фаза на Мондиал 2026, че тимът е постигнал най-важното на този етап, класирайки се за 1/16-финалите на шампионата.

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

„Първото полувреме беше оспорвано. През второто успяхме да поведем, но след като допуснахме изравнителния гол, инерцията се измести към противника“, коментира Сузуки, цитиран от официалния сайт на ФИФА.

„Въпреки това мисля, че постигнахме най-важното - да не загубим и да си осигурим поне точка. Определено ще бъде положително да успеем да пренесем тази инерция и в следващия мач срещу Бразилия“, добави японският вратар.

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