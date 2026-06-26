Греъм Потър: Ако имаш футболистите зад теб, тогаваш имаш шанс

Селекционерът на националния отбор по футбол на Швеция Греъм Потър направи няколко промени в състава за мача срещу Япония на Световното първенство и бе възнаграден с равенство 1:1, което изведе тима към директните елиминации като един от най-добрите трети състави в груповата фаза. Решението на Потър да пусне Антъни Еланга като титуляр също се отплати, тъй като крилото вкара изравнителния гол.

„Всички бяха активни в организацията на играта, така че не почувствах нещо толкова различно, въпреки че разбирам, че разместванията в състава могат да доведат до голяма промяна“, каза Потър на пресконференция след срещата. „Ако имаш футболистите зад теб, ако имаш подкрепа, тогава имаш шанс“, добави Греъм Потър, който допълни, че е просто щастлив, че тимът му продължава напред на Мондиал 2026. „Първо трябва да възстановим футболистите и да се уверим, че физически сме в добра позиция, срещу който и да играем. Ако ми бяхте казали, че това ще бъде предизвикателството, пред което сме изправени, определено щях да го приема, така че го очакваме с нетърпение“, коментира още английският специалист.

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Снимки: Imago