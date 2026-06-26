Юто Нагатомо влезе в историята като първия азиатец, играл на пет световни първенства

Японският защитник Юто Нагатомо постави исторически рекорд, превръщайки се в първия футболист от Азия, взел участие в пет различни световни първенства.

39-годишният ветеран записа постижението си, след като влезе като резерва в 75-ата минута на мача от третия кръг на Мондиал 2026 срещу Швеция. Срещата завърши при равенство 1:1.

2010

2014

2018

2022

2026



Yūto Nagatomo made history as the first Asian player to play in 𝐟𝐢𝐯𝐞 World Cups after coming on during Japan’s draw vs. Sweden 🖐️ pic.twitter.com/A2tabOvQKD — B/R Football (@brfootball) June 26, 2026

След този резултат Япония зае второто място в крайното класиране на група "F", събирайки актив от 5 точки в трите си мача. Първата позиция в групата беше спечелена от Нидерландия със 7 точки.

Нагатомо е бивш футболист на Чезена, Интер, Галатасарай и Марсилия, а през 2021 година се завърна в първия си клуб - ФК Токио.

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Снимки: Imago