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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Турция - САЩ
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  3. Юто Нагатомо влезе в историята като първия азиатец, играл на пет световни първенства

Юто Нагатомо влезе в историята като първия азиатец, играл на пет световни първенства

  • 26 юни 2026 | 06:06
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Японският защитник Юто Нагатомо постави исторически рекорд, превръщайки се в първия футболист от Азия, взел участие в пет различни световни първенства.

39-годишният ветеран записа постижението си, след като влезе като резерва в 75-ата минута на мача от третия кръг на Мондиал 2026 срещу Швеция. Срещата завърши при равенство 1:1.

След този резултат Япония зае второто място в крайното класиране на група "F", събирайки актив от 5 точки в трите си мача. Първата позиция в групата беше спечелена от Нидерландия със 7 точки.

Нагатомо е бивш футболист на Чезена, Интер, Галатасарай и Марсилия, а през 2021 година се завърна в първия си клуб - ФК Токио.

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Снимки: Imago

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