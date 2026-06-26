Юто Нагатомо влезе в историята като първия азиатец, играл на пет световни първенства

Японският защитник Юто Нагатомо постави исторически рекорд, превръщайки се в първия футболист от Азия, взел участие в пет различни световни първенства.
39-годишният ветеран записа постижението си, след като влезе като резерва в 75-ата минута на мача от третия кръг на Мондиал 2026 срещу Швеция. Срещата завърши при равенство 1:1.
След този резултат Япония зае второто място в крайното класиране на група "F", събирайки актив от 5 точки в трите си мача. Първата позиция в групата беше спечелена от Нидерландия със 7 точки.
Нагатомо е бивш футболист на Чезена, Интер, Галатасарай и Марсилия, а през 2021 година се завърна в първия си клуб - ФК Токио.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago