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Японският селекционер: На бразилците няма да им е лесно срещу нас

  • 26 юни 2026 | 07:29
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Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу сподели очакванията си преди 1/16-финалния сблъсък с Бразилия на Световното първенство, който ще се проведе на 29 юни.

„Ще бъде много добър опит да играем отново срещу Бразилия. Вярваме, че имаме шанс и можем да продължим напред. Ще се подготвим за това“, заяви Мориясу.

„Проведохме приятелски мач в Япония (през октомври 2025 г. б.р.) и ги победихме с 3:2. Може би заради това те ще бъдат още по-мотивирани. Ще имаме възможност да играем отново и очакваме с нетърпение този двубой", коментира насатвникът на "самураите".

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Специалистът коментира и промяната в статута на своя отбор: „В миналото Япония беше лесен съперник за Бразилия. В последния мач обаче доказахме, че това вече не е така. Това беше голяма крачка напред за нас, тъй като Бразилия е един от най-добрите отбори в света.“

„Във футбола никога не знаеш какво ще се случи, надяваме се на победа. Много бразилци са работили в Япония и ние сме им много благодарни. Сигурен съм, че тези хора се радват да видят колко далеч сме стигнали“, завърши Мориясу.

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Снимки: Gettyimages

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