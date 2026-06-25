Милан отправи оферта за резервата на Кристиано Роналдо

Милан е отправил конкретна оферта към Пари Сен Жермен за Гонсало Рамош, съобщи Фабрицио Романо. Засега обаче няма информация на каква стойност е тя.

В момента нападателят е на Световното първенство с националния тим на Португалия. Засега там Рамош е твърда резерва на Кристиано Роналдо и няма индикации, че може да се пребори за титулярно място. Същата съдба го измъчваше и през изминалите сезони в ПСЖ, заради което самият той е готов да смени клуба.

Паралелно „росонерите“ преговарят и с агента на футболиста Жорже Мендеш за личните му условия.

Барселона и Атлетико Мадрид също са спрягани като кандидати за Рамош.

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