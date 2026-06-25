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Мондиал 2026: Германия - Еквадор
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  3. Кюрасао - Кот д'Ивоар (съставите)

Кюрасао - Кот д'Ивоар (съставите)

  • 25 юни 2026 | 22:00
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Отборите на Кюрасао и Кот д'Ивоар се изправят един срещу друг в директен спор за класиране на 1/16-финалите на Световното първенство. Срещата на "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия е с начален час 23:00, а главен съдия ще е шведът Глен Ниберг.

Кот д'Ивоар е на второмясто в група "Е" и дори с равенство ще си гарантира участие във фазата на директние елиминации, докато Кюрасао може да продължи само при победа.

Кот д'Ивоар стартира на световните финали с победа над Еквадор (1:0), след което допусна обрат срещу Германия (1:2). Кюрасао понесе тежко поражение от Бундестима с 1:7, но след това устиска нулево равенство срещу Еквадор и заслужи историческа първа точка на Световно първенство.

Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Атаката на Кюрасао ще води Юрген Локадия, а по крилата ще нападат Таит Чонг и Жуниньо Бакуна. В средата на терена започват Джошуа Бренет и Деверон Фонвил.

На вратата е героят от мача срещу Еквадор Елой Роом, а тримата защитници в състава на Дик Адвокаат са Юриен Гаари, Армандо Обиспо и Шеръл Флоранус.

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае залага на най-доброто, с което разполага. Под рамката стартира Яхия Фофана, а в отбраната ще си партнират Гела Дуе, Одилон Косуну, Усман Диоманде и Кристофър Опери. Франк Кесие и Ибрахим Сангаре ще действат в центъра на терена, а Амад Диало и Ян Диоманде ще помагат с пробиви и центрирания на двамата нападатели Никола Пепе и Анже-Йоан Бони.

Сред резервите за "слоновете" на Еван Ндика, Симон Адингра, Секо Фофана, Вилфрид Синго, Еманюел Агбаду и Жан Мишел Сери.

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Снимки: Gettyimages

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