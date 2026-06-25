Кюрасао - Кот д'Ивоар (съставите)

Отборите на Кюрасао и Кот д'Ивоар се изправят един срещу друг в директен спор за класиране на 1/16-финалите на Световното първенство. Срещата на "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия е с начален час 23:00, а главен съдия ще е шведът Глен Ниберг.

Кот д'Ивоар е на второмясто в група "Е" и дори с равенство ще си гарантира участие във фазата на директние елиминации, докато Кюрасао може да продължи само при победа.

Кот д'Ивоар стартира на световните финали с победа над Еквадор (1:0), след което допусна обрат срещу Германия (1:2). Кюрасао понесе тежко поражение от Бундестима с 1:7, но след това устиска нулево равенство срещу Еквадор и заслужи историческа първа точка на Световно първенство.

Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Атаката на Кюрасао ще води Юрген Локадия, а по крилата ще нападат Таит Чонг и Жуниньо Бакуна. В средата на терена започват Джошуа Бренет и Деверон Фонвил.

На вратата е героят от мача срещу Еквадор Елой Роом, а тримата защитници в състава на Дик Адвокаат са Юриен Гаари, Армандо Обиспо и Шеръл Флоранус.

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае залага на най-доброто, с което разполага. Под рамката стартира Яхия Фофана, а в отбраната ще си партнират Гела Дуе, Одилон Косуну, Усман Диоманде и Кристофър Опери. Франк Кесие и Ибрахим Сангаре ще действат в центъра на терена, а Амад Диало и Ян Диоманде ще помагат с пробиви и центрирания на двамата нападатели Никола Пепе и Анже-Йоан Бони.

Сред резервите за "слоновете" на Еван Ндика, Симон Адингра, Секо Фофана, Вилфрид Синго, Еманюел Агбаду и Жан Мишел Сери.

𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙉𝙤𝙨 11 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙦𝙪𝙞 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙧𝙚𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙖𝙪 𝘾𝙪𝙧𝙖𝙘̧𝙖𝙤 ! 👊🏾

𝘼𝙇𝙇𝙀𝙕 𝙇𝙀𝙎 𝙀́𝙇𝙀́𝙋𝙃𝘼𝙉𝙏𝙎 !!!!!! 🐘🇨🇮🇨🇮🇨🇮#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/2qunwHr2GZ — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 25, 2026

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Снимки: Gettyimages