Селекционерът на Кот д'Ивоар се заяде със Швайнщайгер заради коментар

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае смята, че коментарите на световния шампион с Германия от 2014-а Бастиан Швайнщайгер могат да бъдат сметнати за расистки, след като бившият полузащитник описа африканския футбол като "див" и "нетрадиционен".

Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

Легендата на Байерн (Мюнхен) е коментатор на Мондиал 2026 за германската телевизия ARD, а преди мача на Бундестима срещу "слоновете" той заяви, че трябва да бъдат "готови за неочаквани неща". Той добави, че съперникът им играе "африкански футбол", който характеризира като "малко нетрадиционен на моменти, леко див и не толкова тактически". Германия победи Кот д'Ивоар с 2:1 във втория си мач от група "E" през миналата седмица.

Попитан за мнение след победата на африканците срещу Кюрасао с 2:0, с което тимът му завърши втори в групата и продължи към елиминационната фаза, Фае каза пред медиите, че е разочарован от коментарите на Швайнщайгер.

"Когато познаваш футбола като него, е странно да говориш по този начин... ние бихме го наказали като "расистко", ако наричахме нещата с истинските им имена. Такова е положението. В днешно време живеем в свят, в който всеки е свободен да каже каквото мисли. Не мога да променя неговата перспектива. Не мога да променя начина, по който говори. Това, което мога да направя, е да покажа на терена, че играта на Африка не е просто физическа. Ние играем много технично и много тактически", заяви Емерс Фае, .

Наставникът на африканския тим заяви, че е привърженик на игровия стил на Швайнщайгер, а дори един от приятелите му е дал прякор "Бастиан", но не иска да премисля ситуацията прекалено.

"Просто се надявам, че това е недомислено изказване и отговаря особено на това, което мисли той, но знаете, че такъв е животът, такъв е футболът днес. Днешно време има много коментатори, много бивши играчи, които търсят да създадат сензация. Той беше световна звезда, но сега е леко позабравен и затова се опитва да създаде сензация. Ако наистина мисли така, добре. Свободен е да го прави, но ние ще продължим напред и ще се опитаме да го забравим", добави Фае.

Кот д'Ивоар се класира за фазата на 1/16-финалите, където очаква втория от група "I", в която са Франция и Норвегия.

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