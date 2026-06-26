Емерс Фае: Гордеем се с постигнатото

Селекционерът на националния отбор на Кот д'Ивоар Емерс Фае изрази своята гордост след като тимът му се класира за елиминационната фаза на Световно първенство за първи път в историята.

„Слоновете“ си осигуриха второто място в група "E" с актив от 6 точки след три изиграни мача. Те отстъпиха първата позиция на Германия само заради резултата от директния двубой, след като двата отбора завършиха с равен брой точки. В решаващия последен кръг от груповата фаза Кот д'Ивоар постигна победа с 2:0 над Кюрасао.

Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

"Гордост е първата дума, която ми идва наум. Знаехме, че сме способни да излезем от групата, но също така осъзнавахме, че ще бъде трудно. И ние го направихме. Нещо повече, завършихме на второ място“, заяви Фае.

„Щастливи сме и се гордеем, но вече гледаме напред. Планираме да си починем добре преди следващия ни мач. Кот д'Ивоар заслужава това, страната може да се наслади и да празнува днес. Нека хората продължават да ни подкрепят, за да можем да стигнем възможно най-далеч“, добави треньорът.

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Снимки: Gettyimages