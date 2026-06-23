"Соколите" ще тестват новите, очакват и халфове

Спартак (Варна) завърши първата фаза от лятната си предсезонна подготовка. През първите десет дни отборът бе подложен на интензивни физически натоварвания. Във втората част от подготовката старши треньорът Гьоко Хаджиевски и неговият щаб ще акцентират повече върху заниманията с топка и игровите елементи. Първата контролна среща на "соколите" е на 27 юни (събота) срещу Дунав (Русе). Двубоят ще се играе на стадион "Спартак" от 18:00 часа.
В проверката ще бъдат изпробвани новите попълнения, а шанс за изява ще получат всички налични футболисти. Новопривлечените играчи се адаптират бързо към колектива, изграден през миналия сезон. Селекцията в Спартак обаче остава отворен процес. Варненци продължават да търсят подсилване най-вече в халфовата линия, където към момента разполагат основно с младежките национали Цветослав Маринов и Дамян Йорданов. Жота Лопеш също може да играе като полузащитник, но най-силните му качества са по десния фланг.
Както е известно, Спартак се раздели с полузащитниците Емил Янчев и Саад Мукачар, а игралите под наем Джон Емануел и Талисон Гонсалвеш се завърнаха в Ботев (Пловдив). До момента Хаджиевски е доволен от работата на отбора: "Всички се включват много добре още от първите дни. Търсим нови играчи в халфовата линия, тъй като имаме нужда от плеймейкър. Искаме конкуренцията да бъде сериозна и да повишим още повече качеството в състава. До началото на първенството трябва да разполагаме с по двама, а на някои позиции и с по трима футболисти", заяви наставникът.
Пламен Трендафилов