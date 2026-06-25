Емерс Фае осъзнава, че Кот д'Ивоар е близо до историческо класиране на елиминациите

Националният отбор на Кот д'Ивоар намери успешен дом в района на Филаделфия, където тренира и остана в региона, като дори изигра приятелски мач, който привлече около 10 000 фенове. А след това победи Еквадор в първия си мач от Световното първенство в Северна Америка.

Кот д’Ивоар не би трябвало да срещне проблеми с Кюрасао

Докато се готвят за третия си и последен мач от груповата фаза и втори на „Линкълн Файненшъл Фийлд“, футболистите на Кот д'Ивоар са на прага на историята. Ако не загубят от Кюрасао в четвъртък, те ще се класират за директните елиминации за първи път от четири участия на Световни финали.

„Би било огромно чувство на гордост, ако успеем да преминем напред“, коментира старши треньорът Емерс Фае. „Имаме големи амбиции от това. Бихме били много щастливи, ако продължим към елиминациите. Футболистите осъзнават, че са близо до това да напишат история, като стигнат до следващия етап на Мондиал“, каза още той.

Очаква се отборът да може да разчита на нападателя Елие Уаи, който е разследван за предполагаеми нарушения, свързани със залагания, докато играе за Ница. Той бе титуляр за Кот д'Ивоар при победата с 1:0 над Еквадор в първия мач във Филаделфия, но пропусна поражението с 1:2 срещу Германия в Торонто, Канада.

На въпрос дали Уаи е бил разпитван от полицията, прокуратурата в Марсилия заяви пред The Associated Press, че „23-годишен професионален футболист, състезаващ се във френското първенство Лига 1, е бил арестуван на 29 май като част от разследването“. „Аз съм на терена, не се занимавам с това. Федерацията и моите представители направиха всичко възможно, за да мога да бъда в Канада“, заяви Елие Уаи.

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Той добави, че няма друг коментар по казуса и е концентриран върху футбола: „Концентриран съм върху турнира. Това са неща извън спорта. Най-важни са Кот д'Ивоар и футболната федерация. Това е всичко.“

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Снимки: Imago