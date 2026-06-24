Кристиан Пулишич се надява да се завърне в игра cрещу Турция

Американският нападател Кристиан Пулишич е позитивно настроен относно възстановяването си от контузия в прасеца и се надява да играе в последния мач от груповата фаза на Световното първенство на САЩ срещу Турция в четвъртък.

Пулишич не е играл, откакто беше заменен на почивката при победата над Парагвай, след като почувства дискомфорт в левия прасец. Той пропусна победата с 2:0 над Австралия в петък, въпреки че каза, че е бил близо до участие в този мач.

„Чувствам се добре“, каза Пулишич пред репортери в тренировъчния лагер на САЩ.

„Присъединих се към отбора през последните няколко дни, така че се чувствам добре, чувствам се позитивно и се надявам, че ще мога да взема участие в мача утре. Пулишич каза, че контузията е резултат от силен ритник в прасеца, който е получил по време на тренировка няколко дни преди мача с Парагвай. Той каза, че се е чувствал добре в началото на мача, преди проблемът да се влоши през първото полувреме.

„Дори не знам точно“, каза той, когато го попитаха за точния характер на контузията.

„Получих силен ритник в прасеца няколко дни преди мача. През цялото първо полувреме се чувствах добре и след това започнах да го усещам малко. Мисля, че адреналинът ми помогна да превъзмогна болката.

САЩ си осигури класиране за елиминационните кръгове, след като спечелиха първите си два мача, което направи мача в четвъртък срещу Турция на стадион „Лос Анджелис“ без значение по отношение на класирането.

„Когато спечелиш последния си мач от групата, влизаш в следващия с добро настроение“, каза той.

„Това чувство за манталитет на победител остава с теб. Съотборниците ми го направиха много по-лесно за мен, защото постигнаха още една невероятна победа.“

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