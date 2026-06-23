Модрич все още не е взел решение за бъдещето си в Милан

40-годишният халф Лука Модрич все още не е взел окончателно решение за бъдещето си в Милан, а Gazzetta dello Sport съобщава, че футболистът държи вратата отворена за няколко възможности преди да се срещне с новия старши треньор Рубен Аморим през следващите седмици. Разговорът може да се окаже решаващ, за да убеди ветерана да удължи престоя си на "Сан Сиро".

Хърватският национал в момента е изцяло концентриран върху участието на родината си на Световното първенство, а след загубата срещу Англия на старта ясно заяви, че няма да говори за бъдещето си на клубно ниво, докато турнирът не приключи. Модрич, който навършва 41 години през септември, записа 37 мача в Серия "А" през миналия сезон, като реализира два гола и три асистенции.

🚨🇭🇷 Milan HAS NOT given up on Luka MODRIC. He will meet with AMORIM after the World Cup.@Gazzetta_it pic.twitter.com/CiWJqreMHf — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) June 23, 2026

Полузащитникът има опция в настоящия си договор за удължаване с още една година при 3.5 милиона евро на сезон. Според "Гадзета" той все още има желание да остане в Милан, макар и отбор да не се класира за Шампионската лига. Въпреки това алтернативите остават реални, като завръщане в Динамо (Загреб) - първия му клуб, е емоционално привлекателно за Модрич, а роля в Реал Мадрид също е възможна.

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Снимки: Gettyimages