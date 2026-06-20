Милан ще привлече още един български талант в академията си

Милан ще се подсили с българския защитник Томи Хаджиев, който се състезава за състава на Академик (Пловдив) до 16 години, съобщава авторитетният италиански журналист Николо Скира.

Милан удължи договора на голям български талант

Трансферът ще се осъществи през септември, когато родният талант ще навърши 16 години. Неговият договор ще бъде до лятото на 2029-а. Очаква се Хаджиев поне първоначално да играе за Примаверата на Милан. Скира добавя, че бранителят е смятан за един от най-перспективните играчи на своята възраст в Европа. Друг източник пък посочва, че юношенският ни национал е следен и от Байер (Леверкузен) и Хамбургер ШФ.

✅ #ACMilan have agreed personal terms with a Bulgarian wonderkid, as per @NicoSchira, and the contract will be signed in September



👉 https://t.co/iFVS5KFDoY pic.twitter.com/ZMI3n86WAR — SempreMilan (@SempreMilanCom) June 20, 2026

Както е известно, “росонерите” вече разполагат с друг български футболист - Валери Владимиров, който също е централен бранител. Той дори наскоро подписа нов договор, като се състезава за клубния дубъл Милан Футуро, но на няколко пъти беше част от първия състав за мачове от Серия "А" и Купата на Италия.

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Снимки: Sportal.bg