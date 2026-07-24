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Ферари със сериозен аванс в Унгария

  • 24 юли 2026 | 19:21
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Ферари със сериозен аванс в Унгария

Двамата пилоти на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер бяха най-бързи във втората свободна тренировка за Гран При на Унгария.

7-кратният световен шампион записа 1.18,729 минути в най-бързата си обиколка, а Леклер остана на 0,148 секунди от него.

Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“
Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“

Трети завърши световният шампион Ландо Норис с Макларън, който обаче остана на почти половин секунда от сънародника си.

Топ 6 допълниха Макс Верстапен с Ред Бул, Джордж Ръсел с Мерцедес и Исак Хаджар с другата кола на Ред Бул. Лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели с Мерцедес остана едва 13-и, на 1,964 секунди при симулацията на квалификация с меките сликове.

Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"
Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"

Пилотите на Ферари бяха тези, които единствени нямаха проблеми с баланса на колите си при промените на условията на пистата – по-ниски температури на въздуха и асфалта и промяна на скоростта и посоката на вятъра.

Оптимист ли е Ландо Норис за промените по колата на Макларън?
Оптимист ли е Ландо Норис за промените по колата на Макларън?

Ланс Строл пропусна втората тренировка, тъй като в Астън Мартин не успяха да оправят колата му, а Франко Колапинто с Алпин катастрофира, което също го извади от сесията.

Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария
Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария
 Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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