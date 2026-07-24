Ферари със сериозен аванс в Унгария

Двамата пилоти на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер бяха най-бързи във втората свободна тренировка за Гран При на Унгария.
7-кратният световен шампион записа 1.18,729 минути в най-бързата си обиколка, а Леклер остана на 0,148 секунди от него.
Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“
Трети завърши световният шампион Ландо Норис с Макларън, който обаче остана на почти половин секунда от сънародника си.
Топ 6 допълниха Макс Верстапен с Ред Бул, Джордж Ръсел с Мерцедес и Исак Хаджар с другата кола на Ред Бул. Лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели с Мерцедес остана едва 13-и, на 1,964 секунди при симулацията на квалификация с меките сликове.
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Пилотите на Ферари бяха тези, които единствени нямаха проблеми с баланса на колите си при промените на условията на пистата – по-ниски температури на въздуха и асфалта и промяна на скоростта и посоката на вятъра.
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Ланс Строл пропусна втората тренировка, тъй като в Астън Мартин не успяха да оправят колата му, а Франко Колапинто с Алпин катастрофира, което също го извади от сесията.
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Снимки: Gettyimages