»
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Малкият син на Тиаго Силва дебютира за Англия

Малкият син на Тиаго Силва дебютира за Англия

  • 16 фев 2026 | 12:06
Малкият син на Тиаго Силва дебютира за Англия

Малкият син на Тиаго Силва - Яго, дебютира за националния отбор на Англия до 15 години. 14-годишният централен бранител на Челси игра при победата с 3:0 над Кипър. Той е роден в Бразилия, но тъй като през 2020 година, когато Тиаго Силва подписа с лондончани, е бил под 10-годишен, това му дава правото да играе и за Англия. Това обаче все още не значи, че в един момент не може да започне да играе и за Бразилия.

Другият син на Силва - Исаго, който е на 17 години, също е част от академията на Челси.

Тиаго Силва, който през лятото подписа с Порто, има 113 мача за националния отбор на Бразилия, като спечели Копа Америка и Купата на конфедерациите. Последният му мач с националната фланелка бе през 2022 година, въпреки че той така и не е обявил, че слага край на кариерата си за представителния тим.

