Челси връща Тиаго Силва като треньор

  24 май 2026 | 15:41
Челси е заинтересован да върне бившия защитник Тиаго Силва като треньор, твърди ESPN Brasil. Според близки до 41-годишния бразилец окончателно решение по въпроса все още не е взето. Силва обаче поддържа положителни отношения с клуба и наскоро присъстваше в ложата на директорите на домакинския мач на отбора от Висшата лига срещу Нотингам Форест (2:1). Семейният му дом остава близо до тренировъчния база на Челси, а синовете му също играят в академията на клуба. Самият Силва носеше фланелката на „сините“ от 2020 до 2024 г.

Силва планира да получи треньорски лиценз В от УЕФА. Все още обаче не е ясно дали ще се оттегли от игра, или ще продължи да играе.

На 21 май Порто обяви напускането на бразилския защитник, който беше с отбора от януари 2026 г. По-късно Силва заяви, че би искал един ден да се върне при португалците  като треньор.

