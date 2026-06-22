Две българки в Топ 10 на индивидуалните класации в Лигата на нациите

Две волейболистки от националния отбор на България попаднаха в Топ 10 на индивидуалните класации след края на втората седмица на Лигата на нациите.

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Борислава Съйкова разделя 5-ото място при най-добрите централни блокировачки с още 4 състезателки. Българката има 22 точкови блокади или средно по 2.75 на мач. Начело в класацията е канадката Емили Мальо с 32 блока (4.00 на мач) следвана от бразилката Жулия Кудиес с 31 (3.88) и сръбкинята Хена Куртагич с 26 (3.25).

Съйкова намира място и в класацията при най-добрите изпълнители на сервис. Там 25-годишната блокировачка е на 6-а позиция с още цели 7 други състезателки. Съйкова има 8 аса до момента или средно по един на мач. На първо място тук е канадката Кийра Ван Рик с цели 17 директни точки от сервис или по 2.12 на мач, а след нея е Екатерина Антропова (Италия) с 16 аса или по 2.00 на мач.

Другата българка, която намира челно място в индивидуалните класации, е разпределителката Лора Славчева. Тя е под номер 10 на своя пост със 171 точни подавания и 28.89% успеваемост. Начело в класацията е Сладжана Миркович от Сърбия с 276 точни подавания при 36.36%.

Снимки: volleyballworld.com

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